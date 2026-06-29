Brésil – Japon (2-1) : Marquinhos (PSG) et Endrick (Real Madrid) en 8es de finale aux forceps ! 

Le 16e de finale entre le Brésil et le Japon a tenu toutes ses promesses et a tourné en faveur de la Seleçao dans le temps additionnel (2-1).

Le Brésil s’est fait très peur mais sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Opposée à une valeureuse équipe du Japon à Houston, la Seleção s’est imposée au bout du suspense (2-1), grâce à un but inscrit dans le temps additionnel.

Le Brésil mené à la pause, l’entrée Endrick a fait du bien

Les Japonais avaient pourtant parfaitement lancé leur rencontre. Très entreprenants, ils ont logiquement ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu grâce à une superbe frappe lointaine de Sano, qui a trompé Alisson (29e, 1-0). En grande difficulté, les hommes de Carlo Ancelotti ont affiché un visage inquiétant durant les 45 premières minutes. Vinicius, notamment, est passé complètement à côté de son sujet, incapable de faire des différences. Au retour des vestiaires, le sélectionneur italien a immédiatement tenté un coup en lançant Endrick. Un changement qui a totalement relancé la Seleção.

Le jeune attaquant a apporté de la vitesse, de la profondeur et beaucoup plus de mouvements dans les trente derniers mètres. Quelques minutes plus tard, Bruno Guimarães obligeait déjà le gardien japonais à une superbe parade (52e), avant que Casemiro ne manque une énorme occasion de la tête (54e). Le milieu brésilien allait finalement être récompensé dans la foulée. Seul au second poteau, Casemiro égalisait d’une tête puissante pour remettre les deux équipes à égalité (56e, 1-1).

Martinelli qualifie le Brésil au bout du suspense

Le Brésil poussait ensuite de plus en plus fort. Vinicius touchait le poteau après un exploit individuel (58e), tandis que les entrées des remplaçants faisaient reculer une équipe japonaise de plus en plus acculée. Alors que les prolongations semblaient inévitables, Gabriel Martinelli délivrait finalement tout un peuple. L’ailier inscrivait le but de la victoire dans le temps additionnel (90e+5), offrant au Brésil une qualification au bout du suspense.

Marquinhos et ses partenaires poursuivent donc leur route dans cette Coupe du monde 2026, tandis qu’Endrick, dont l’entrée a totalement transformé la rencontre, confirme une nouvelle fois qu’il pourrait devenir l’une des armes majeures de la Seleção dans la quête d’un nouveau sacre mondial.