La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.



L’avenir de Bradley Barcola demeure incertain au PSG. Si un départ venait à se concrétiser, Luis Campos aurait déjà activé une autre piste offensive. Et contrairement aux rumeurs autour de Yan Diomandé ou Maghnes Akliouche, c’est un tout autre nom qui prend de l’épaisseur.

Le PSG prépare tous les scénarios pour son mercato estival. Si Bradley Barcola n’a toujours pas prolongé son contrat, la direction parisienne anticipe déjà l’éventualité d’un départ de l’international français.

🔵🔴EXCL- Le Paris Saint-Germain a déjà discuté directement avec plusleurs clubs, dont Liverpool, pour Bradley Barcola!



🇨🇮 Le transfert de Yan Diomande ouvre automatiquement la porte à un départ du Français qui devrait quitter le PSG cet été.



⏳ Bientôt plus d’infos… #mercato pic.twitter.com/yYQ7SZ3UxU — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 29, 2026

Le PSG ouvert à un transfert de Barcola

Selon Foot Mercato, le PSG reste ouvert à un transfert de son ailier de 23 ans. Pourtant, Bradley Barcola demeure un élément apprécié par Luis Enrique, qui l’a utilisé à 49 reprises la saison dernière, dont 35 fois comme titulaire.

L’ancien Lyonnais a répondu présent avec 13 buts et 7 passes décisives, même si la concurrence offensive s’annonce encore plus relevée cette saison. L’arrivée imminente de Yan Diomandé devrait déjà renforcer les options offensives du technicien espagnol. En parallèle, Maghnes Akliouche continue d’être régulièrement associé au champion de France.

Kroupi, le plan parfait du PSG ?

Mais un troisième nom prend désormais de l’ampleur. Selon le journaliste Achille Ash, le PSG aurait fait d’Eli Junior Kroupi sa priorité en cas de départ de Bradley Barcola : « En cas de départ de Bradley Barcola, suite à une non-prolongation de contrat, le PSG a déjà son remplaçant en ligne de mire et accélérerait le dossier Elie Junior Kroupi. »

Le jeune attaquant français, qui évolue aujourd’hui à Bournemouth, possède un profil particulièrement apprécié par la cellule de recrutement parisienne. Sa polyvalence, sa vitesse et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs correspondent aux critères recherchés par Luis Campos. Le principal obstacle reste toutefois financier. Bournemouth réclamerait près de 100 millions d’euros pour accepter un transfert cet été. Un montant considérable qui pourrait compliquer les négociations, même pour le PSG.