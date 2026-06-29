Les Girondins de Bordeaux ont un mal fou à valider leur budget pour la saison prochaine auprès de la DNCG.

L’avenir des Girondins de Bordeaux se joue dans les prochaines heures. Alors que le club doit être auditionné par la DNCG, l’incertitude demeure totale concernant la validation de son budget pour la saison à venir.

Bordeaux doit apporter 9 M€ de garanties

Selon L’Équipe, Bordeaux doit encore apporter 9 millions d’euros de garanties financières. Or, cette somme ne devrait pas être disponible avant l’audition prévue mardi, ce qui fragilise considérablement la position du club devant le gendarme financier du football français.

Face à cette situation, Gérard Lopez et Sparta Capital tentent de trouver une solution afin d’éviter une sanction qui pourrait être lourde de conséquences. Les dirigeants devraient notamment défendre un montage consistant à placer les fonds sur un compte séquestre, dans l’attente de la finalisation de l’opération capitalistique en cours.

Deux issues sont possibles pour les Girondins

Cette alternative pourrait convaincre la DNCG de laisser un délai supplémentaire au club, mais rien n’est acquis à ce stade. Deux scénarios sont désormais envisagés. Le premier verrait la DNCG accorder un sursis à statuer, permettant aux Girondins de finaliser leur dossier financier dans les prochains jours. Le second serait beaucoup plus dramatique.

Si les garanties apportées sont jugées insuffisantes, Bordeaux pourrait être exclu des compétitions nationales, une décision qui plongerait un peu plus un club historique du football français dans la tourmente. Le verdict est attendu mardi et sera scruté de très près par l’ensemble du football français. Après plusieurs années de difficultés sportives et financières, les Girondins jouent une nouvelle fois leur avenir devant la DNCG.