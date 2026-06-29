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RC Lens Mercato : un chouchou de Bollaert dans les valises de Malang Sarr cet été ?

Par Bastien Aubert - 29 Juin 2026, 17:00
Ismaëlo Ganiou à gauche
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si Mamadou Sangaré (24 ans) pourrait quitter le RC Lens au mercato, un de ses coéquipiers pourrait lui emboiter le pas cet été.

Le mercato du RC Lens pourrait encore s’accélérer dans les prochains jours. Afin d’équilibrer ses comptes, le club artésien devrait réaliser plusieurs ventes importantes et certains jeunes joueurs sont particulièrement courtisés.

L’avenir de Ganiou n’est pas assuré au RC Lens 

Parmi eux figure Ismaëlo Ganiou. Selon La Voix du Nord, l’avenir du défenseur de 21 ans est loin d’être scellé dans le Pas-de-Calais. Ses performances n’ont pas laissé insensibles plusieurs recruteurs européens. Des clubs anglais suivraient de près sa situation et pourraient rapidement passer à l’offensive. 

Un intérêt qui tombe à un moment clé pour le RC Lens, contraint de générer d’importantes liquidités au cours de ce mercato estival. Toujours selon le quotidien régional, les Sang et Or devraient récupérer près de 40 millions d’euros grâce aux ventes réalisées cet été. Dans ce contexte, plusieurs dossiers pourraient être étudiés avec attention si des offres satisfaisantes arrivent sur le bureau des dirigeants lensois.

Sangaré, premier de cordée ? 

Le nom de Mamadou Sangaré revient déjà avec insistance parmi les possibles partants. Mais il pourrait ne pas être le seul à quitter l’Artois. Ismaëlo Ganiou fait désormais partie des joueurs dont la situation est observée de très près. À seulement 21 ans, le défenseur possède un profil qui plaît sur le marché. 

Sa marge de progression et son potentiel en font une cible intéressante pour plusieurs formations, notamment en Premier League, où les jeunes talents issus de Ligue 1 continuent d’être très recherchés. Pour le RC Lens, les prochaines semaines s’annoncent décisives. Entre les impératifs financiers et la volonté de conserver un effectif compétitif, les dirigeants devront trouver le bon équilibre. 

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