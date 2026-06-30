Les compagnes des joueurs de l’équipe de France se sont manifestées pour le dernier match de groupe de la France contre la Norvège au Boston Stadium de Foxborough (4-1). Et elles ne sont pas passées inaperçues !

La Coupe du monde des Bleus ne se joue pas uniquement sur le terrain. Lors de la victoire convaincante de l’équipe de France face à la Norvège (4-1) au Boston Stadium de Foxborough, un autre élément a retenu l’attention dans les tribunes : la présence remarquée des WAGs des joueurs tricolores.

Parmi elles, plusieurs visages bien connus ont été aperçus tout au long de la rencontre. Zoe Cristofoli, déjà habituée aux grands rendez-vous, a été filmée en tribunes pour soutenir le latéral gauche des Bleus Theo Hernandez. Sa présence a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, comme souvent lors des grandes compétitions internationales. Autre apparition remarquée, celle de Victoria Triay, venue encourager le défenseur central Lucas Hernandez. Le couple, régulièrement suivi lors des grands événements, a une nouvelle fois attiré l’attention des médias présents sur place.

Les Wags des Bleus cartonnent au Mondial

Du côté des plus jeunes joueurs, la compagne de Warren Zaïre-Emery, Océane Toussaint, était également présente dans les tribunes du stade. Une apparition qui illustre la montée en puissance du milieu parisien, désormais installé dans le groupe France malgré son jeune âge. Dans une ambiance déjà marquée par l’importance de la rencontre, ces présences n’ont fait qu’accentuer l’exposition médiatique autour des joueurs. À chaque Coupe du monde, les tribunes deviennent un prolongement du terrain, où familles et proches occupent une place de plus en plus visible dans le récit des matchs.

Si les performances sportives restent évidemment au centre de l’attention, ces images participent aussi à la narration globale de la compétition. Entre soutien discret et exposition médiatique inévitable, les proches des joueurs font désormais partie intégrante de l’environnement des grandes sélections internationales. Pour les Bleus, cette victoire face à la Norvège permet de continuer la phase de groupes avec confiance. Mais en dehors du terrain, la présence des familles rappelle aussi la dimension humaine d’une compétition où chaque détail est scruté, analysé et partagé en temps réel.