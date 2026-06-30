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FRANCE

PSG Mercato : Bouaddi (LOSC) pousse déjà un international français vers la sortie !

Par Bastien Aubert - 30 Juin 2026, 09:00
Manu Koné (France)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le PSG continue d’avancer sur le dossier Ayyoub Bouaddi… qui pourrait avoir des conséquences directes sur un autre international français, qui brille à la Coupe du Monde.

Le PSG poursuit son mercato avec l’idée de renforcer son entrejeu. Et dans cette optique, Ayyoub Bouaddi (18 ans) reste plus que jamais la priorité des dirigeants parisiens. Selon PSG Inside Actus, l’agent de Manu Koné multiplie les démarches afin de convaincre le champion de France de passer à l’action. 

Le PSG préfère Bouaddi à Koné 

Le milieu de terrain des Bleus serait lui-même particulièrement enthousiaste à l’idée de rejoindre le PSG. Mais le dossier est loin d’être aussi simple. Le club parisien apprécie les qualités de Manu Koné, actuellement en vue avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2026, mais Luis Campos et la direction sportive explorent plusieurs pistes avant de prendre une décision définitive.

Et c’est bien Ayyoub Bouaddi qui occupe aujourd’hui la première place dans la liste des priorités parisiennes. Toujours selon la même source, si le PSG parvient à trouver un accord avec le LOSC pour recruter le milieu de 18 ans, la piste menant à Manu Koné devrait être définitivement abandonnée. 

L’agent de Koné ne lâche pas le PSG

Ce scénario témoigne de la confiance placée en Bouaddi, considéré comme l’un des plus grands espoirs du football européen. Malgré son jeune âge, ses prestations en club et avec la sélection marocaine ont encore fait grimper sa cote ces derniers mois.

Pour Manu Koné, l’équation devient donc plus compliquée. Malgré sa volonté de rejoindre Paris et les efforts de son entourage, son avenir dépend désormais en grande partie de l’issue des négociations entre le PSG et Lille. Les prochaines semaines s’annoncent décisives. Si Bouaddi venait à signer dans la capitale, la porte se refermerait presque définitivement pour l’international français.

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