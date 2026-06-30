OM : un ancien Marseillais condamné à payer 7,2 M€ à son ancien club ?

L’histoire entre Gerson et Flamengo est en train de virer au conflit ouvert. Ancien milieu de l’Olympique de Marseille, aujourd’hui à Cruzeiro, le Brésilien fait désormais face à une procédure judiciaire lancée par son ancien club.

Selon RTI Esporte, Flamengo réclamerait près de 7,2 millions d’euros à Gerson et à FGM Sports, la société gérée par son père et agent. Une affaire explosive qui pourrait coûter très cher à l’ancien Olympien.

Flamengo accuse Gerson d’avoir négocié dans son dos

Le club carioca reprocherait à Gerson d’avoir trouvé un accord avec le Zénit Saint-Pétersbourg dès 2025, avant même que les discussions entre Flamengo et le club russe ne soient officiellement engagées.

Pour Flamengo, cette démarche serait contraire aux obligations contractuelles du joueur et aurait été menée sans respect pour le club. Les dirigeants brésiliens estiment également que le comportement du clan Gerson a nui à leurs intérêts durant les négociations.

Le milieu de 29 ans, passé par l’OM entre 2021 et 2023, aurait ainsi déclenché une véritable bataille juridique avec son ancien club.

Les droits à l’image au cœur du conflit

Le dossier ne concerne pas uniquement son transfert. Flamengo accuse également Gerson et la société FGM Sports d’avoir rompu avant son terme un accord portant sur l’exploitation de ses droits à l’image.

Ce contrat devait initialement courir jusqu’en 2030. Le club brésilien considère que cette rupture anticipée lui aurait causé un préjudice financier majeur.

C’est pour cette raison que Flamengo demande une compensation d’environ 7,2 millions d’euros. Une somme considérable, qui correspondrait aux pertes estimées par le club après le départ du joueur.

Un ancien de l’OM dans une affaire très lourde

À Marseille, Gerson avait laissé une image contrastée. Recruté avec de grandes attentes, le Brésilien n’avait jamais totalement réussi à s’imposer comme le patron attendu au milieu de terrain avant son retour au pays.

Depuis, sa trajectoire reste agitée. Parti de Flamengo vers le Zénit Saint-Pétersbourg avant de rejoindre Cruzeiro, l’ancien Olympien doit désormais gérer un conflit judiciaire avec l’un des clubs les plus puissants du Brésil.

L’affaire ne fait que commencer, mais une chose est certaine : Flamengo ne compte pas lâcher Gerson. Le club réclame une somme énorme et entend bien défendre ses intérêts devant la justice.