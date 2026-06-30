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FRANCE

OM : Bonne nouvelle pour Genesio, le feuilleton du banc touche à sa fin !

Par Louis Chrestian - 30 Juin 2026, 09:30
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Le feuilleton touche enfin à sa fin du côté de Marseille. Après plusieurs semaines d’incertitude, l’OM a trouvé un accord avec Bruno Genesio, qui devrait s’engager pour les deux prochaines saisons sur le banc olympien.

L’ancien entraîneur du LOSC est désormais attendu pour la reprise de l’effectif, programmée le 6 juillet. Une arrivée qui doit permettre à Marseille de lancer concrètement son nouveau cycle, alors que le club a connu un début d’été particulièrement mouvementé.

L’UEFA et la DNCG ont retardé le dossier

L’OM avait pourtant avancé assez rapidement sur la piste Bruno Genesio au début du mois de juin. Mais plusieurs éléments ont longtemps retardé l’officialisation du dossier, notamment les incertitudes autour de la situation financière du club.

Les auditions devant l’UEFA et la DNCG ont alimenté les interrogations, d’autant que Marseille attendait de connaître la nature exacte de la sanction européenne. Finalement, l’OM n’a pas été exclu de la Ligue Europa.

Le club phocéen devra néanmoins s’acquitter d’une amende de 10 millions d’euros et respecter une contrainte importante durant le mercato : terminer l’été avec une balance des transferts positive.

Une fois cette situation éclaircie, les dirigeants marseillais ont pu finaliser les derniers détails avec Bruno Genesio.

Un staff déjà prêt à débarquer à Marseille

Bruno Genesio ne devrait pas arriver seul sur la Canebière. Le technicien de 59 ans doit être accompagné de plusieurs membres de son staff habituel, avec Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos comme adjoints.

Nicolas Dehon est également attendu pour prendre en charge les gardiens, tandis que Thomas Choinard, responsable performance déjà connu de Genesio lors de leur collaboration au Stade Rennais, devrait compléter l’équipe.

L’OM veut ainsi installer immédiatement un cadre solide autour de son futur entraîneur, avec un staff expérimenté et habitué à travailler ensemble.

Habib Beye doit encore être libéré

Avant de pouvoir officialiser définitivement l’arrivée de Bruno Genesio, Marseille doit encore régler le dossier Habib Beye. Arrivé en février dernier et sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien entraîneur du Red Star doit voir son bail résilié.

Les discussions sont lancées et l’OM ne semble pas inquiet quant à l’issue de ce dossier. Le club travaille pour que tout soit réglé avant la reprise du 6 juillet.

Sauf énorme retournement de situation, Bruno Genesio sera donc bien présent pour diriger son premier entraînement avec l’OM. Marseille tient enfin son nouvel entraîneur et peut désormais accélérer sur la construction de son effectif.

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