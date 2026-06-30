Avant la reprise du RC Lens, le nouvel entraîneur Dino Toppmöller pourrait découvrir une équipe qui regorge d’armes offensives.

Le départ de Wesley Saïd a réduit les options en attaque mais le RC Lens conserve encore d’arguments solides. Florian Thauvin sera naturellement l’un des leaders offensifs de l’effectif, mais il n’est pas le seul joueur susceptible de porter l’attaque lensoise.

Édouard, attaquant complet par excellence

Odsonne Édouard (28 ans) apparaît également comme un élément majeur du projet artésien. Auteur d’une première saison convaincante sous les couleurs du RC Lens, l’ancien attaquant du PSG a progressivement trouvé sa place grâce à son efficacité et à sa capacité à peser sur les défenses adverses.

Les statistiques confirment d’ailleurs cette impression. Un récent graphique d’analyse met en avant un profil particulièrement complet. Édouard figure parmi les meilleurs finisseurs en matière de « npxG par tir », un indicateur qui mesure la qualité des occasions hors penalty. Autrement dit, il sait se créer et convertir des situations à forte probabilité de but.

Toppmöller devrait apprécier

Mais son registre ne s’arrête pas là. L’attaquant est également capable de fabriquer lui-même certaines occasions, notamment grâce à des frappes déclenchées après un dribble. Une qualité qui le rend moins dépendant du travail de ses partenaires et offre davantage de solutions dans les phases offensives. Pour Dino Toppmöller, disposer d’un attaquant capable à la fois de conclure les actions et d’en créer représente un véritable atout.

Ce profil complémentaire pourrait devenir l’une des clés du jeu lensois lors de la saison à venir. Avec Florian Thauvin pour apporter son expérience et sa créativité, et Odsonne Édouard pour occuper un rôle de finisseur capable également de faire des différences individuellement, le RC Lens possède déjà deux armes offensives de poids. Il appartient désormais au nouvel entraîneur d’exploiter au mieux cette complémentarité.