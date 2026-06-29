La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Déjà sur les rangs pour recruter Charlie Cresswell, courtisé par le Stade Rennais, Pierre Sage souhaite aussi dérober un crack du RC Lens… son ancien club.

Le RC Lens pourrait voir l’un de ses jeunes talents traverser la Manche cet été. Alors que le mercato s’accélère, Mamadou Sangaré figure désormais sur les tablettes de Crystal Palace, où Pierre Sage apprécierait particulièrement son profil.

Après Cresswell, Sage veut ramener Sangaré à Crystal Palace !

Selon les informations de Lyall Thomas, journaliste pour Sky Sports, le club londonien poursuit plusieurs pistes défensives. Si Charlie Cresswell, également convoité par le Stade Rennais, reste une cible importante, Crystal Palace travaille aussi sur un autre dossier menant directement au RC Lens.

« Avec Chelsea qui s’enquiert de Maxence Lacroix, Crystal Palace reste intéressé par le défenseur central de Toulouse, Charlie Cresswell, après l’intérêt manifesté en janvier. J’apprends également que Crystal Palace examine Mamadou Sangaré à Lens après qu’il y a travaillé avec Pierre Sage », glisse notre confrère britannique.

Quelle posture pour Leca au RC Lens ?

Cette dernière précision n’est pas anodine. Pierre Sage connaît parfaitement Mamadou Sangaré pour l’avoir côtoyé auparavant et verrait d’un très bon œil l’idée de le retrouver en Premier League. Pour Jean-Louis Leca et la direction lensoise, cette nouvelle marque d’intérêt pourrait compliquer un peu plus le mercato. Le RC Lens doit déjà composer avec plusieurs sollicitations concernant ses jeunes joueurs et pourrait être contraint de réaliser des ventes importantes au cours de l’été.

Le profil de Sangaré correspond en tout cas aux critères recherchés par Crystal Palace. Jeune, doté d’une belle marge de progression et déjà habitué aux exigences du haut niveau, il représente un investissement d’avenir particulièrement attractif. Reste désormais à savoir si l’intérêt se transformera en offre concrète. Une chose est sûre : Pierre Sage semble bien décidé à jouer un mauvais tour au RC Lens en tentant d’attirer l’un de ses talents les plus prometteurs.