Malgré une saison compliquée, les supporters de l’ASSE continuent de faire rayonner le club forézien en Ligue 2.

L’ASSE peut compter sur un soutien indéfectible. Si les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur des attentes cette saison, les supporters stéphanois, eux, ont une nouvelle fois répondu présent. La LFP a dévoilé le classement final du Championnat des Tribunes 2025-2026.

L’ASSE remporte le championnat des Tribunes

Sans surprise, l’ASSE termine très largement en tête avec un impressionnant total de 457 points. Les Verts dominent nettement le classement devant le Stade de Reims, deuxième avec 316 points, tandis que Rodez complète le podium avec 292 unités.

L’écart illustre parfaitement l’engouement exceptionnel qui entoure le club ligérien, même en Ligue 2. La domination stéphanoise est tout aussi marquée dans la catégorie dédiée à l’ambiance. Avec 123 points, Geoffroy-Guichard devance le Red Star (106 points) et Le Mans (100 points), confirmant une réputation qui dépasse largement les frontières du championnat.

La concurrence est écrasée en Ligue 2

Cette récompense a une saveur particulière au regard du contexte. Tout au long de la saison, plusieurs tribunes stéphanoises ont pourtant été sanctionnées par les instances disciplinaires. Malgré cela, la LFP est contrainte de reconnaître l’impact majeur du public des Verts sur l’attractivité de la Ligue 2. L’affluence enregistrée à Geoffroy-Guichard a encore été l’un des grands moteurs du championnat.

Match après match, les supporters ont répondu présents, contribuant largement à la visibilité et à l’engouement autour de la Ligue 2. Ce nouveau sacre dans le Championnat des Tribunes rappelle une nouvelle fois que l’ASSE conserve un public unique dans le paysage du football français. Si les supporters rêvent désormais de retrouver rapidement la Ligue 1, ils ont, une fois encore, prouvé qu’ils restaient la véritable référence dans les tribunes.