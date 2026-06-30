Pronostic Angleterre – RD Congo : un favori du Mondial prêt à tomber ?

Voici l’analyse complète du 16e de finale de Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et la RD Congo, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Parmi les favorites pour remporter la Coupe du monde 2026, l’Angleterre affronte ce mercredi (18h) la République démocratique du Congo en 16e de finale, une sélection qualifiée pour la première fois de son histoire en phase finale d’un Mondial. Les Anglais ont terminé premiers du groupe L, tandis que les Congolais ont fini troisièmes du groupe K.

Coupe du monde 2026 – Angleterre vs RD Congo

Mercredi 1er juillet 2026 · 18h · Mercedes-Benz Stadium

Angleterre : assumer son statut

L’Angleterre aborde ce 16e de finale avec de grosses ambitions. Premiers du groupe L, les Three Lions ont confirmé leur statut de prétendants au titre en réalisant une phase de poules sérieuse. Solides collectivement, efficaces dans les moments importants et portés par plusieurs individualités de très haut niveau, les Anglais semblent avoir les armes pour aller loin dans cette compétition.

Cette sélection anglaise peut notamment s’appuyer sur une impressionnante richesse offensive. Entre Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden, Jude Bellingham ou encore Cole Palmer, les solutions ne manquent pas pour faire la différence dans les trente derniers mètres. Face à la RD Congo, l’Angleterre devrait avoir la maîtrise du ballon et chercher à imposer rapidement son rythme pour éviter de laisser son adversaire prendre confiance.

RD Congo : prolonger le rêve

La RD Congo vit déjà une Coupe du monde historique. Qualifiés pour la première fois de leur histoire en phase finale d’un Mondial, les Léopards ont réussi à sortir du groupe K en terminant parmi les meilleurs troisièmes, derrière le Portugal et la Colombie. Une performance remarquable pour une sélection qui abordera ce rendez-vous sans pression.

Face à l’Angleterre, les Congolais devront probablement accepter de subir par séquences et miser sur leur impact athlétique, leur solidarité défensive et leurs transitions rapides. Moins expérimentée à ce niveau que son adversaire, la RD Congo possède néanmoins des arguments pour gêner les Three Lions si elle parvient à rester longtemps dans le match.

Les confrontations entre les deux nations

L’Angleterre et la RD Congo ne se sont encore jamais affrontées en match officiel ou amical. Ce 16e de finale constituera donc une grande première entre les deux sélections.

Il n’existe donc aucun historique entre les deux nations, ce qui ajoute une part d’inconnu à cette affiche.

Les compos probables

La compo probable de l’Angleterre : Pickford – Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly – Bellingham, Anderson – Saka, Rogers, Rashford – Kane.

Absent : Aucun.

Incertains : Quansah, James (blessés).

La compo probable de la RD Congo : Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku – Sadiki, Moutoussamy – Mbuku, Wissa, Cipenga – Bakambu.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Harry Kane (Angleterre) : Capitaine des Three Lions, Harry Kane monte en puissance dans cette Coupe du monde. Auteur de trois buts lors de la phase de groupes, l’avant-centre du Bayern Munich vient de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre en Coupe du monde. Véritable point de fixation, il sera encore l’arme offensive numéro un des Anglais face à une défense congolaise qui devrait évoluer très bas.

Yoane Wissa (RD Congo) : Principal danger offensif de la RD Congo, Yoane Wissa réalise un excellent début de tournoi. L’attaquant de Newcastle a déjà inscrit trois des quatre buts congolais, dont un doublé décisif face à l’Ouzbékistan lors de la troisième journée. Rapide, percutant et redoutable en contre-attaque, il sera la principale menace pour la défense anglaise.

Les tendances des cotes : l’Angleterre très largement favorite

Issue Cote Victoire de l’Angleterre 1,27 Match nul 5,50 Victoire de la RD Congo 12,00

Les bookmakers accordent un très net avantage à l’Angleterre, dont la victoire est estimée à 76 % de probabilité par RueDesJoueurs. La RD Congo apparaît comme un outsider lointain, mais son parcours historique et son profil athlétique peuvent lui permettre de poser quelques problèmes aux Three Lions.

Nos pronostics pour Angleterre – RD Congo

Victoire de l’Angleterre : Supérieurs sur le papier, plus expérimentés et mieux armés offensivement, les Anglais semblent avoir les moyens de faire respecter la logique. S’ils abordent ce match avec sérieux, les Three Lions devraient rejoindre les huitièmes de finale.

Angleterre gagne sans encaisser : La RD Congo peut exister en transition, mais l’Angleterre dispose d’une assise défensive solide et devrait avoir la maîtrise de la rencontre. Un succès anglais sans but encaissé paraît crédible.

Score possible

2-0 pour l’Angleterre : La RD Congo devrait vendre chèrement sa peau et tenter de rester organisée le plus longtemps possible. Mais la qualité individuelle anglaise, notamment dans le secteur offensif, pourrait finir par faire la différence. Sans forcément dérouler, les Three Lions semblent armés pour maîtriser ce 16e de finale et poursuivre leur route dans la compétition.