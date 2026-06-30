ASSE : Perrin valide la signature d’un jeune Stéphanois très prometteur !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

À l’AS Saint-Étienne, la formation reste plus que jamais au centre du projet. Et cette fois, les Verts viennent de sécuriser l’avenir d’un jeune joueur qui coche toutes les cases : du talent, une progression constante et surtout un attachement très fort au club.

Noah Moulin, attaquant né en 2008 et pur produit du centre de formation stéphanois, a signé son premier contrat professionnel avec l’ASSE pour trois saisons. Une étape majeure pour un joueur qui ne cache pas son émotion à l’idée de poursuivre l’aventure avec le club de son cœur.

L’ASSE mise encore sur un enfant du pays

Dans un contexte où les clubs cherchent souvent leurs renforts à l’extérieur, l’ASSE continue de rappeler l’importance de ses jeunes issus de la région. Noah Moulin incarne parfaitement cette identité que Saint-Étienne veut préserver : celle d’un club capable de faire grandir ses propres talents avant de leur ouvrir les portes de l’équipe première.

Le jeune attaquant arrive au terme de plusieurs années de formation sous le maillot vert. Son évolution et son sérieux au quotidien ont convaincu les dirigeants de lui proposer un premier contrat professionnel, annoncé dès le mois d’avril.

Pour l’ASSE, cette signature est loin d’être anodine. Elle envoie aussi un message à tous les jeunes du centre : lorsqu’un joueur travaille, progresse et s’inscrit dans l’identité du club, les portes peuvent s’ouvrir.

“Mon club de cœur”, Moulin ne cache pas son bonheur

Noah Moulin mesure l’importance de ce premier contrat. Pour lui, il ne s’agit pas seulement d’une signature importante dans une carrière. C’est aussi une étape très personnelle.

« Je suis très heureux de signer ce premier contrat dans mon club de cœur. Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu : ma famille, l’ensemble de mes proches et les éducateurs que j’ai pu croiser tout au long de ce parcours. Je veux désormais bien travailler pour pouvoir un jour évoluer avec l’équipe première », a confié le jeune Stéphanois.

Des mots qui résonnent forcément auprès des supporters. À Saint-Étienne, voir un joueur formé au club, attaché à la région et conscient de ce que représente le maillot vert reste toujours particulier.

Loïc Perrin séduit par son profil élégant

Du côté de la direction sportive, Loïc Perrin n’a pas caché sa satisfaction après cette signature. L’ancien capitaine des Verts voit en Noah Moulin un profil technique et prometteur.

« On souhaitait récompenser Noah pour son évolution sur cette dernière année. C’est un joueur fin, élégant, très bon footballeur. Il a un très bon potentiel qu’il faut dorénavant qu’il développe », a expliqué le directeur sportif de l’ASSE.

Perrin a également insisté sur l’importance de l’ancrage local du joueur. « C’est également un garçon du coin et on ne peut qu’être heureux de le voir s’inscrire dans son club de formation et de cœur. »

Une saison en réserve pour grandir avant de viser plus haut

Noah Moulin devrait poursuivre sa progression avec l’équipe réserve la saison prochaine. L’objectif sera d’accumuler du temps de jeu, de se confronter au football senior et de continuer à franchir les étapes sans brûler les étapes.

Mais le rêve est déjà clair : se rapprocher un jour du groupe professionnel et porter le maillot vert à Geoffroy-Guichard.

Avec Noah Moulin, l’ASSE ne signe pas seulement un jeune joueur prometteur. Le club verrouille aussi un enfant de la région, formé à Saint-Étienne et déterminé à réussir là où il a toujours voulu être.