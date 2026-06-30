En fin de contrat au RC Lens, Malang Sarr (27 ans) se dirige vers un départ. Les supporters ne peuvent que valider.

L’histoire entre Malang Sarr et le RC Lens semble toucher à sa fin. En fin de contrat, le défenseur de 27 ans n’a toujours pas donné suite à la proposition de prolongation formulée par les Sang et Or, laissant planer le doute sur son avenir. Cette situation commence à lasser une partie des supporters lensois. Alors que Dino Toppmöller prépare sa première saison sur le banc artésien, beaucoup estiment qu’il est temps de se projeter vers l’avenir plutôt que d’attendre une réponse du défenseur.

Sarr a déçu les supporters

Un sondage publié par But! illustre parfaitement cette tendance. À la question « Comment jugez-vous l’attitude de Malang Sarr avec le RC Lens ? », les lecteurs ont livré un verdict sans appel. La réponse la plus plébiscitée est « Il faut vite passer à autre chose », qui recueille 50 % des suffrages. Un résultat qui montre qu’une majorité de supporters préfère désormais que le club avance, avec ou sans le défenseur. Près de 29,6 % des votants se montrent encore plus sévères, estimant qu’il s’agit d’« un irrespect total du club ». À l’inverse, 20,4 % relativisent la situation, rappelant que ce type de scénario est fréquent dans le football moderne.

Le RC Lens doit vite passer à autre chose

Ces résultats traduisent une certaine lassitude autour du dossier. Les supporters semblent davantage préoccupés par la construction de l’effectif de Dino Toppmöller que par un feuilleton qui s’éternise. Du côté du RC Lens, aucune décision officielle n’a encore été annoncée. Mais si Malang Sarr ne répond pas favorablement à l’offre qui lui a été transmise, son départ paraît désormais l’issue la plus probable. Dans ce contexte, le message envoyé par les supporters est limpide : il est temps de refermer ce chapitre et de permettre au nouvel entraîneur de bâtir son groupe avec des joueurs pleinement investis dans le projet lensois.