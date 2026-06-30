RC Lens : après Malang Sarr, un nouveau départ acté en défense !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le RC Lens continue de voir sa défense se dépeupler. Quelques heures après l’officialisation du départ de Malang Sarr, les Sang et Or ont annoncé celui d’Arthur Masuaku.

Revenu dans l’Artois cet hiver sous la forme d’un prêt, le latéral gauche congolais va repartir à Sunderland. Une nouvelle sortie qui oblige déjà Lens à revoir ses plans défensifs pour la saison prochaine.

Masuaku retourne à Sunderland

Le RC Lens a officialisé ce mardi la fin de l’aventure d’Arthur Masuaku. Prêté au Racing lors de la deuxième partie de saison, le défenseur de 32 ans ne sera pas conservé et va retrouver Sunderland.

Le club lensois a tenu à saluer son apport dans une période importante de la saison : « Le club le remercie pour son rôle dans la qualification en Ligue des champions et dans le succès lensois cette saison. »

Même arrivé en cours d’exercice, Masuaku a su apporter son expérience et sa connaissance du haut niveau à un groupe qui a réalisé une saison marquante.

Un départ qui s’ajoute à celui de Malang Sarr

Ce nouveau départ intervient dans un contexte déjà mouvementé pour la défense lensoise. Malang Sarr, lui aussi important cette saison, a quitté le club au terme de son contrat après avoir refusé la prolongation proposée par le Racing.

Avec les sorties successives de Sarr et Masuaku, le RC Lens perd deux profils expérimentés et déjà intégrés au vestiaire. Deux départs qui risquent forcément de peser dans la réflexion de la direction sur le mercato.

Le futur coach lensois devra rapidement savoir sur quels joueurs il pourra compter pour reconstruire une ligne défensive compétitive, notamment avec la Ligue des champions à gérer.

𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑨𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓 ❤️💛



Revenu au club cet hiver, @ArthurMasuaku retourne au @SunderlandAFC à l'issue de son prêt. Le club remercie le défenseur, acteur de la qualification en @ChampionsLeague et du succès en @CoupeDeFranceCA, et lui souhaite le meilleur pour la suite. 🤝 pic.twitter.com/mwuYUBijmo — Racing Club de Lens (@RCLens) June 30, 2026

Un chantier qui s’annonce déjà conséquent

Arthur Masuaku n’était pas destiné à s’installer durablement, puisque son prêt arrivait à son terme. Mais son départ confirme que Lens devra recruter pour conserver de la profondeur et de la concurrence sur le côté gauche.

Le Racing va désormais devoir trouver les bons profils pour accompagner ses ambitions. Après une saison réussie et une qualification européenne majeure, le club ne peut pas se permettre de perdre trop de cadres sans réagir.

Après Malang Sarr, Arthur Masuaku quitte donc lui aussi Lens. Et le chantier défensif des Sang et Or vient de prendre une nouvelle dimension.