PSG : un cadre du club quitte Paris pour rejoindre Chelsea !

C’est un départ discret, mais loin d’être anodin dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Conor Pfister, l’un des hommes forts de la stratégie digitale du club ces dernières années, va quitter la capitale pour rejoindre Chelsea.

Après quatre saisons passées au PSG, l’Américain a annoncé sur LinkedIn qu’il prendra ses fonctions à Londres dès le mois de septembre. Il deviendra directeur des médias sociaux des Blues.

Un cadre du digital parisien s’en va

Arrivé au PSG en août 2022 comme responsable créatif des réseaux sociaux, Conor Pfister a rapidement pris de l’importance au sein de la communication parisienne.

Son rôle consistait alors à imaginer et produire les contenus diffusés sur l’ensemble des plateformes du club. Au fil des mois, il a participé à l’évolution de l’image du PSG sur les réseaux, dans une période où le club cherchait à renforcer encore davantage son rayonnement international.

En octobre 2024, il avait franchi un nouveau cap en devenant directeur des réseaux sociaux internationaux du Paris Saint-Germain.

Une équipe mondiale sous sa responsabilité

Dans cette fonction, Conor Pfister supervisait une équipe répartie sur plusieurs marchés stratégiques : l’Amérique, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord ou encore l’Asie.

Son objectif était clair : assurer une production continue de contenus adaptés aux différentes communautés du PSG à travers le monde, tout en multipliant les ponts avec les univers de la musique, de l’art et du sport.

Un poste central dans la stratégie moderne d’un club comme Paris, qui fait des réseaux sociaux un véritable levier d’image, de visibilité et de développement international.

Chelsea s’offre un profil très recherché

Chelsea a donc décidé de miser sur un profil qui connaît parfaitement les enjeux de communication des grands clubs européens. À partir de septembre, Conor Pfister prendra la direction des médias sociaux du club londonien.

Avant son passage au PSG, il avait déjà travaillé à l’Ajax Amsterdam entre 2020 et 2022, comme rédacteur international. Il avait notamment participé à l’ouverture du département médias du club néerlandais vers de nouveaux marchés internationaux.

Il avait également fait ses armes chez 433, média digital majeur dans l’univers du football, où il était chargé des partenariats internationaux et de la création de contenus pour les réseaux sociaux.

Un départ qui ne passe pas inaperçu

Même s’il ne concerne pas le terrain, ce départ illustre une nouvelle fois l’importance prise par les réseaux sociaux dans la stratégie des grands clubs.

Chelsea récupère un spécialiste du contenu digital international, tandis que le PSG devra trouver un successeur capable de poursuivre le travail engagé sur ses plateformes mondiales.

Après quatre années à Paris, Conor Pfister s’apprête donc à relever un nouveau défi de taille : faire grandir encore davantage l’influence digitale de Chelsea.