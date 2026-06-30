PSG : coup de théâtre pour Yan Diomandé, Leipzig ferme brutalement la porte !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Paris Saint-Germain pensait pouvoir accélérer très vite pour Yan Diomandé. Ces derniers jours, le dossier de l’ailier ivoirien semblait même prendre une tournure très favorable pour Paris, avec un accord trouvé avec le joueur et une volonté claire de boucler rapidement son arrivée.

Mais le RB Leipzig vient de jeter un sérieux froid sur les ambitions parisiennes. Alors que Liverpool et le Real Madrid surveillent également le crack ivoirien, le club allemand a publiquement fermé la porte à un départ cet été.

Leipzig annonce clairement la couleur au PSG

Le directeur sportif du RB Leipzig, Marcel Schäfer, a pris la parole dans Bild pour mettre un terme aux rumeurs autour de Yan Diomandé.

« Yan Diomande jouera pour le RB Leipzig la saison prochaine. Et nous ne changerons rien à cela. Il a quatre ans de contrat, donc laissez-moi être clair sur ce point », a lâché le dirigeant allemand.

Un message très clair adressé au PSG, mais aussi à tous les clubs intéressés. Leipzig assure qu’aucune offre ne pourra faire bouger sa position dans les prochaines semaines.

Schäfer a toutefois glissé une petite nuance en laissant entendre qu’un départ pourrait être envisagé plus tard, mais certainement pas durant ce mercato estival.

Le PSG refroidi malgré l’accord avec le joueur

Cette sortie est un vrai coup dur pour Paris. Le PSG avait obtenu l’accord de Yan Diomandé, une première étape importante dans ce type de dossier. Mais sans feu vert de Leipzig, le club de la capitale ne peut pas aller plus loin.

Le problème, c’est que le RB Leipzig ne semble pas avoir fixé de prix. Et ce n’est pas parce que le joueur ne vaut pas cher, bien au contraire : le club allemand ne veut tout simplement pas ouvrir la porte à une vente.

Les dirigeants de Leipzig estiment que Yan Diomandé peut encore énormément progresser en Bundesliga et prendre davantage de valeur dans les prochains mois.

Leipzig veut même prolonger Diomandé

Plus surprenant encore, le RB Leipzig envisagerait de proposer une prolongation à son ailier ivoirien. Sous contrat pour encore quatre ans, Yan Diomandé dispose déjà d’une situation très confortable, mais le club allemand veut sécuriser son avenir encore plus longtemps.

L’objectif serait de repousser un éventuel transfert à l’été 2027, lorsque sa valeur pourrait exploser après une saison supplémentaire en Allemagne et, potentiellement, une Coupe du monde réussie.

La maison mère Red Bull soutiendrait pleinement cette stratégie. Leipzig ne veut pas répéter certaines erreurs du passé en vendant trop tôt un joueur à très fort potentiel.

Un coup de bluff avant les négociations ?

Reste désormais à savoir si cette sortie est définitive ou s’il s’agit d’une première manœuvre pour faire monter les enchères.

Le PSG sait que Yan Diomandé est courtisé par Liverpool et le Real Madrid. Leipzig a donc tout intérêt à afficher une position très ferme, surtout si une offre importante arrive rapidement sur la table.

Mais le dossier pourrait évoluer si le joueur décide de pousser pour rejoindre Paris. Son envie de signer au PSG pourrait peser dans les discussions, même si Leipzig garde pour l’instant la main.

Une chose est sûre : Paris est prévenu. Pour Yan Diomandé, le PSG devra soit patienter, soit sortir une offre impossible à refuser.