ASSE : Huss Fahmy déjà au centre des grandes manœuvres du mercato

Présent ce mardi lors de la conférence de presse d’Ian Cathro, Huss Fahmy a pris une place centrale dans la communication de l’ASSE. Officiellement, le dirigeant stéphanois n’occupe pas le poste de directeur sportif. Mais dans les faits, c’est bien lui qui a porté le discours du club sur le mercato et la construction du futur effectif.

Alors que les Verts s’apprêtent à vivre un été mouvementé, l’ancien dirigeant de Manchester United a donné les grandes lignes de la stratégie stéphanoise.

Pas directeur sportif sur le papier, mais au cœur des décisions

L’ASSE ne possède pas forcément un directeur sportif identifié comme peuvent en avoir certains clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2. Pourtant, lors de la présentation d’Ian Cathro, Huss Fahmy a clairement endossé ce rôle de référence sur les sujets liés au recrutement.

Questionné sur l’approche du club pour le mercato estival, il a insisté sur la nécessité de rester ouvert et adaptable : « Oui et non. On doit croire aux personnes qui peuvent nous aider. Ce qui est sûr, c’est qu’on va aller chercher des éléments dont on croit fermement qu’ils nous aideront. »

Un message qui confirme son importance dans l’organigramme sportif des Verts, même sans titre officiel de directeur sportif.

L’ASSE refuse de s’enfermer dans un cadre rigide

Huss Fahmy a surtout voulu écarter l’idée d’une stratégie trop verrouillée. L’ASSE ne compte pas recruter uniquement des jeunes joueurs à potentiel, des profils expérimentés ou des joueurs d’un championnat précis.

« Il n’y a pas de pré-requis pour aborder nos recrutements. Il n’y a pas de catégorie d’âge, de nationalité, de niveau d’expérience qui sont gravés dans le marbre », a-t-il expliqué.

L’objectif est avant tout de trouver des joueurs capables de répondre aux attentes d’Ian Cathro et de s’intégrer à un effectif qui devra être largement remodelé durant l’été.

Le mercato des Verts est officiellement lancé

Les méthodes de recrutement ne devraient pas être bouleversées, mais l’ASSE promet de s’adapter aux besoins du nouvel entraîneur et aux opportunités du marché. « On construit une équipe qui doit s’adapter à ces contraintes tactiques et à toute la saison qui nous attend », a ajouté Huss Fahmy.

Sans être officiellement directeur sportif, Fahmy apparaît donc comme l’un des hommes forts du mercato stéphanois. Et alors que plusieurs départs ont déjà été actés, son rôle sera forcément scruté dans les prochaines semaines.