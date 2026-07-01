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FRANCE

FC Nantes Mercato : les Kita poussés à prendre une solution extrême avec Mostafa Mohamed 

Par Bastien Aubert - 1 Juil 2026, 09:00
Mostafa Mohamed (FC Nantes)

Devant l’absence de Mostafa Mohamed (28 ans) au FC Nantes, les supporters du FC Nantes ont conseillé à la famille Kita de transférer au plus vite l’attaquant égyptien au mercato estival.

Le dossier Mostafa Mohamed continue d’enflammer le FC Nantes. Toujours absent de la reprise, l’attaquant égyptien de 28 ans alimente les tensions autour de son avenir, alors que la situation semble désormais bloquée entre le joueur et la direction. 

Mohamed éjecté par le FC Nantes ?

Un sondage publié par But! illustre parfaitement l’état d’esprit des supporters du FC Nantes. À la question « Que faire avec Mostafa Mohamed ? », 74,7 % des votants demandent une vente immédiate du joueur, tandis que seulement 9,3 % souhaitent une réintégration dans le groupe. Les 16 % restants privilégient une sanction disciplinaire.

Une situation inextricable pour Der Zakarian 

Ces résultats confirment une rupture progressive entre le joueur et une partie du public, déjà agacée par une saison jugée insuffisamment aboutie et par les récents épisodes extra-sportifs liés à son absence. Sous contrat avec le FC Nantes, l’attaquant reste pourtant un élément expérimenté du secteur offensif, mais son avenir semble désormais de plus en plus éloigné de la Beaujoire. 

La Turquie et le Qatar comme points de chute 

En interne, la direction nantaise devra rapidement clarifier sa position pour éviter que le dossier ne s’enlise davantage. Une sanction financière aurait déjà été mise en oeuvre.  Un départ lors de ce mercato estival apparaît désormais comme l’hypothèse la plus crédible, tant la pression autour du joueur ne cesse de monter. La Turquie et le Qatar sont des destinations possibles. 

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