Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Pas retenu par les dirigeants de l’ASSE au mercato estival, Aïmen Moueffek (25 ans) attire déjà des convoitises en Ligue 1.

Le mercato d’Aïmen Moueffek s’anime. À peine évoqué sur le départ du côté de l’ASSE, le milieu de terrain de 25 ans suscite déjà l’intérêt du Havre AC, selon plusieurs sources locales.

Le Havre lorgne Moueffek

D’après Tribune Stéphanoise, suivant une information de La Voix des Verts, le HAC suivrait de près la situation du joueur formé à l’ASSE. Un intérêt qui pourrait être renforcé par la présence de Razik Nedder, récemment arrivé au Havre, et qui connaît bien le profil du milieu stéphanois.

Pour autant, le dossier est loin d’être simple. Le club normand ne disposerait pas, à ce stade, des 2 millions d’euros réclamés par la direction stéphanoise pour envisager un transfert. Un écart financier qui freine immédiatement toute avancée concrète dans les négociations.

2 M€ difficiles à poser sur la table ?

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Moueffek reste un joueur encore valorisé sur le marché malgré une situation sportive incertaine à Saint-Étienne. L’ASSE, en pleine restructuration de son effectif, n’est pas pressée de brader un élément formé au club, mais reste ouverte à une vente en cas d’offre cohérente.

Le Havre, de son côté, cherche à renforcer son entrejeu avec des profils dynamiques et techniques, mais devra probablement ajuster ses moyens pour espérer faire avancer ce dossier. Une situation qui pourrait donc traîner dans le temps, à moins qu’un compromis ne soit trouvé dans les prochaines semaines du mercato.