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FRANCE

ASSE : Cathro dévoile son projet et subit un premier coup dur dès la reprise ! 

Par Bastien Aubert - 30 Juin 2026, 17:20
Ian Cathro (ASSE)

Présenté à la presse ce mardi midi, Ian Cathro doit déjà affronter une première mauvaise nouvelle en lien avec les supporters de l’ASSE.

L’ère Ian Cathro est officiellement lancée à l’ASSE. Présenté ce mardi devant les médias à Geoffroy-Guichard, le technicien écossais a immédiatement séduit par son humilité, son français déjà très correct et un discours ambitieux sur le projet qu’il souhaite mettre en place chez les Verts. Avant de répondre aux questions, Cathro a tenu à s’adresser directement aux journalistes en français.

Cathro arrive plein d’ambitions à l’ASSE

« Bonjour à tous, je suis Ian Cathro et je suis très content d’être à Saint-Étienne. J’ai commencé à apprendre le français, désolé d’avance pour mon niveau. Je pense que la langue est très importante, je travaille pour l’améliorer pour pouvoir parler avec vous notamment. Si cela vous convient, on continue en anglais », a-t-il lancé avec le sourire. 

Le nouvel entraîneur stéphanois a ensuite détaillé sa philosophie de jeu, en insistant sur l’identité qu’il souhaite construire : « Chaque club est différent, chaque championnat aussi. Chaque groupe de joueurs également. On doit absolument comprendre où on est, ce qu’on a à notre disposition et on doit bâtir quelque chose qui nous ressemble. Chaque coach a une idée directrice, moi la mienne, c’est de construire une équipe pour se battre pour remporter chaque moment de la rencontre, avec ou sans ballon. »

Premier entraînement à huis-clos ! 

Cathro n’a pas non plus cherché à masquer son manque d’expérience en Ligue 2, préférant jouer la carte de la franchise. « Vous devez savoir quelque chose sur moi, je n’aime pas les mensonges. Je suis quelqu’un de sincère. Je n’ai pas toutes les connaissances sur la Ligue 2 comme sur la Premier League, le Championship, le Portugal ou l’Espagne. Ce que je peux vous dire, c’est que personne ne va travailler aussi dur que moi avec cette équipe pour la préparer à ce qui l’attend », a-t-il enchaîné. 

Mais cette journée de présentation a aussi été marquée par une première déception pour les supporters stéphanois. L’ASSE a annoncé que la reprise de l’entraînement, programmée ce mercredi, se déroulerait exceptionnellement à huis clos. Le club a expliqué cette décision par les importants travaux actuellement réalisés par la mairie de L’Étrat aux abords du Centre sportif Robert-Herbin, qui ne permettent pas d’accueillir le public dans des conditions de sécurité suffisantes. Les fans devront donc patienter avant de découvrir Ian Cathro et son nouveau groupe sur les terrains, même si l’enthousiasme suscité par les premiers mots du technicien écossais laisse entrevoir un début de saison très attendu dans le Forez.

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