Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Tawfik Bentayeb (24 ans), cité au RC Lens sur ce mercato estival, n’a toujours pas pris de décision quant à son avenir.

Le RC Lens va-t-il réussir à attirer l’un des meilleurs buteurs de Ligue 2 ? Pour l’heure, le dossier Tawfik Bentayeb (24 ans) reste totalement ouvert.

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« Rien de nouveau concernant Tawfik Bentayeb »

Selon Africafoot, aucun accord n’a encore été trouvé concernant l’avenir de l’attaquant marocain de 24 ans, malgré les nombreuses sollicitations dont il fait l’objet. Un responsable de l’Union Touarga, propriétaire des droits du joueur, a confirmé que la situation n’avait pas évolué : « Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a rien de nouveau concernant Tawfik Bentayeb. »

Le club marocain poursuit donc sa réflexion et attend les meilleures opportunités avant de prendre une décision définitive. Il faut dire que Bentayeb sort d’une saison exceptionnelle. Avec 20 buts et 3 passes décisives en 31 rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Rodez et de Troyes s’est imposé comme l’une des grandes révélations de la Ligue 2.

Le RC Lens toujours en course ?

Son profil d’avant-centre moderne, capable de prendre la profondeur tout en se montrant redoutable dans la surface, attire logiquement de nombreux prétendants. Le RC Lens fait partie des clubs intéressés, mais la concurrence s’annonce particulièrement relevée. Le FC Porto, l’Olympiakos et le Deportivo Alavés suivent également le dossier avec attention.

Dans le même temps, l’ASSE avait elle aussi été associée au buteur ces derniers mois, preuve que son profil plaît à plusieurs formations françaises en quête d’efficacité offensive. Pour Jean-Louis Leca et Dino Toppmöller, il faudra donc patienter encore. Les prochaines semaines pourraient être décisives dans un dossier qui reste totalement ouvert, alors que l’Union Touarga souhaite obtenir une indemnité de transfert à la hauteur de la valeur de son attaquant.