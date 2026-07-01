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ASSE Mercato : le couperet est tombé pour Moueffek 

Par Bastien Aubert - 1 Juil 2026, 06:00
Aimen Moueffek (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Annoncé sur le départ de l’ASSE sur ce mercato estival, Aimen Moueffek (25 ans) ne sera pas retenu par les supporters stéphanois.

L’avenir d’Aïmen Moueffek à l’ASSE paraît de plus en plus compromis. Formé au club, le milieu de terrain de 25 ans ne semble plus entrer dans les plans à long terme du projet stéphanois.

Les supporters ne veulent plus de Moueffek

Un sondage publié par But! a d’ailleurs mis en lumière une tendance très nette chez les supporters des Verts : 83,7 % estiment que le joueur n’a plus d’avenir à l’ASSE, contre seulement 16,3 % en faveur d’une poursuite de l’aventure.

Une position qui reflète des performances jugées insuffisantes ces dernières saisons, dans un contexte où le club cherche à reconstruire un effectif compétitif pour retrouver rapidement l’élite. Malgré son attachement au club et son statut de joueur formé à l’ASSE, Moueffek n’a pas réussi à s’imposer comme un cadre durable du milieu stéphanois.

2 M€ à l’horizon pour l’ASSE ?

Sous contrat jusqu’en 2028 et estimé à environ 2 millions d’euros selon Transfermarkt, le joueur conserve une valeur marchande accessible pour plusieurs clubs à la recherche d’un profil dynamique au milieu de terrain. Son avenir pourrait donc s’écrire loin du Forez dès ce mercato estival.

Du côté de la direction, aucune décision officielle n’a encore été annoncée, mais le climat autour du dossier semble déjà orienter vers une séparation. L’ASSE, en pleine phase de restructuration, pourrait ainsi tourner une nouvelle page importante de son entrejeu.

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