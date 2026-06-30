ASSE Mercato : Ian Cathro promet du mouvement !

À peine officiellement présenté, Ian Cathro a déjà donné le ton. Le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne s’est montré ambitieux, lucide et déterminé lors de sa première conférence de presse organisée ce mardi à Geoffroy-Guichard. Devant une vingtaine de journalistes, l’Écossais a également envoyé un premier message aux supporters concernant le mercato estival, assurant que plusieurs dossiers étaient en bonne voie.

Soucieux de s’intégrer rapidement à son nouvel environnement, Cathro a choisi de débuter son intervention en français. « Bonjour à tous. Merci à vous d’être ici. Je suis Ian Cathro et je suis très content d’être à Saint-Étienne. J’ai commencé à apprendre le français, je suis désolé de mon niveau pour l’instant. Mais je pense que la maîtrise de la langue est très importante pour communiquer avec vous tous. C’est pour ça que je vais essayer de progresser chaque jour », a expliqué le technicien écossais, sous le regard du directeur du football Huss Fahmy.

Le mercato va bientôt s’accélérer

Très attendu sur la question du recrutement, Ian Cathro est resté prudent sans masquer son optimisme. Si l’entraîneur n’a dévoilé aucun nom ni aucune piste, il a confirmé que les dirigeants stéphanois travaillaient activement pour renforcer l’effectif avant le début de la saison.

« Je ne vais pas rentrer dans les détails mais on sait où on veut aller. Les choses vont se faire naturellement. On travaille. On fait avancer les dossiers. Il y aura bientôt de nouvelles annonces », a-t-il confié.

Un message qui devrait rassurer les supporters de l’ASSE. Les propos de Cathro laissent entendre que plusieurs opérations pourraient rapidement être officialisées, dans le sens des arrivées comme de la structuration du nouveau projet sportif. Pour le technicien écossais, l’heure est désormais à l’action, avec un premier entraînement dès mercredi et un effectif appelé à évoluer dans les prochaines semaines.