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FRANCE

OM : un renfort surprise s’est invité dans les valises de Genesio à Marseille 

Par Bastien Aubert - 30 Juin 2026, 20:00
Bruno Genesio

Bruno Genesio est d’accord pour signer deux ans à l’OM et il est attendu à Marseille le 6 juillet… avec plusieurs renforts dans ses valises.

Le feuilleton Bruno Genesio touche à sa fin. Comme déjà avancé par L’Équipe, le technicien est désormais attendu à Marseille le 6 juillet pour prendre officiellement les commandes de l’OM.

Genesio attendu le 6 juillet à l’OM

Un dernier point de blocage dans les négociations a été réglé, ouvrant la voie à la signature d’un contrat de deux saisons entre l’ancien entraîneur de Lille et le club phocéen. Genesio ne viendra pas seul sur la Canebière. 

Comme prévu, il sera accompagné de deux adjoints de confiance, Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos, ainsi que de Nicolas Dehon, qui conservera la responsabilité de l’entraînement des gardiens.

Choinard arrive en bonus 

Un autre nom attire l’attention : celui de Thomas Choinard. Responsable de la performance, il devrait lui aussi intégrer le nouveau staff marseillais. Une arrivée qui n’était pourtant pas acquise au début des discussions. Sa présence constitue un renfort supplémentaire pour un secteur devenu essentiel dans le football moderne. 

L’OM entend ainsi offrir à Bruno Genesio un encadrement complet afin de préparer au mieux une saison qui s’annonce capitale. Après plusieurs jours d’attente liés au départ d’Habib Beye, le club olympien semble donc prêt à ouvrir un nouveau chapitre. Une fois son entraîneur officiellement installé, Marseille pourra pleinement accélérer sur son mercato estival et bâtir l’effectif voulu par Bruno Genesio.

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