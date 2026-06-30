Le contrat d’Habib Beye à l’OM a été rompu unilatéralement, ce qui ouvre la voie à une arrivée de Bruno Genesio.

L’OM a tranché. Dans un communiqué sobre, le club phocéen a annoncé la fin de sa collaboration avec Habib Beye, arrivé en cours de saison et finalement remercié après seulement 13 matchs dirigés.

Terminus pour Beye à l’OM

« L’Olympique de Marseille annonce mettre fin à sa collaboration avec Habib Beye. Le club remercie Habib Beye et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière », peut-on lire dans le texte officiel publié par la direction. Une décision rapide mais qui s’inscrit dans une logique sportive assumée en interne. Le contrat initial du technicien franco-sénégalais courait jusqu’en juin 2027, mais une clause de sortie liée aux objectifs sportifs aurait été activée, selon plusieurs sources proches du dossier.

Dans le même temps, l’OM prépare déjà la suite. Bruno Genesio est attendu pour prendre la relève et s’engager pour deux saisons. Son arrivée était déjà évoquée depuis plusieurs semaines et les discussions étaient avancées, selon RMC Sport.

Genesio va arriver à Marseille

En coulisses, la séparation entre Beye et le club semble néanmoins plus complexe. Une indemnité de rupture était prévue en fonction des résultats sportifs, mais des désaccords juridiques seraient apparus autour des conditions de départ, certains évoquant même une qualification en licenciement pour faute grave, une piste que le club ne commenterait pas officiellement.

Malgré ces tensions, la direction marseillaise a choisi d’accélérer la transition pour ne pas retarder la préparation de la saison à venir. Genesio, réputé pour sa stabilité et sa gestion de vestiaire, arrive avec la mission de relancer un projet ambitieux mais encore fragile. L’OM tourne donc une nouvelle page, fidèle à son instabilité chronique sur le banc, avec l’objectif de retrouver rapidement des résultats à la hauteur des ambitions européennes.