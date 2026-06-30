La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’OM continue de dégraisser son effectif. Un jeune milieu de terrain va quitter la Canebière pour poursuivre sa progression à l’échelon inférieur.

Le mercato de l’OM s’accélère dans le sens des départs. Alors que la direction travaille sur plusieurs dossiers importants afin d’équilibrer les comptes du club, un nouveau mouvement vient d’être enregistré.

Daou va rejoindre Concarneau

Selon les informations de La Minute OM, Raimane Daou ne poursuivra pas l’aventure sur la Canebière. Le milieu de terrain international comorien va s’engager avec l’US Concarneau, qui évoluera en National cette saison. Une opportunité pour le joueur de bénéficier d’un temps de jeu plus important et de poursuivre son développement dans un championnat compétitif.

Un dégraissage massif à l’OM

Ce départ s’inscrit dans la volonté de l’OM de remodeler son effectif avant les premières recrues attendues par Bruno Genesio. Plusieurs jeunes éléments sont amenés à trouver un nouveau point de chute afin de franchir un cap dans leur carrière. Pour Grégory Lorenzi, chaque mouvement compte dans un mercato où l’objectif est de réduire l’effectif tout en assainissant les finances du club. Le départ de Raimane Daou constitue une opération supplémentaire dans cette stratégie avant les dossiers plus importants qui devraient animer les prochaines semaines.