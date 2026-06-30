Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le transfert de Gonçalo Ramos officialisé, le PSG veut avancer sur son remplaçant au mercato mais le dossier patine.

Le PSG peut se féliciter d’avoir réalisé l’une des plus belles ventes de son histoire récente. Après trois saisons passées dans la capitale, Gonçalo Ramos s’est officiellement engagé avec l’AC Milan dans le cadre d’un transfert définitif.

Gonçalo Ramos rejoint l'AC Milan.



Après trois saisons passées au Paris Saint-Germain et pas moins de 12 trophées remportés dont deux Ligue des champions consécutives, Gonçalo Ramos s’engage avec l’AC Milan, dans le cadre d’un transfert définitif.



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Ramos, c’est 65 + 5 M€ à l’AC Milan !

« Après trois saisons passées au Paris Saint-Germain et pas moins de 12 trophées remportés dont deux Ligues des champions consécutives, Gonçalo Ramos s’engage avec l’AC Milan, dans le cadre d’un transfert définitif », a annoncé le club parisien dans son communiqué officiel. De son côté, le club lombard a confirmé la signature de l’international portugais jusqu’au 30 juin 2031.

Sur le plan financier, le PSG réalise une excellente opération. Les Rossoneri ont accepté de débourser 65 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 5 millions de bonus. Un montant qui permet au champion de France de récupérer pratiquement l’intégralité de son investissement initial, preuve de la nouvelle stratégie menée par les dirigeants parisiens sur le marché des transferts.

Le PSG refroidi par le prix de Kroupi

Désormais, Luis Campos et Luis Enrique doivent trouver le successeur de Gonçalo Ramos. Parmi les pistes privilégiées figure Eli Junior Kroupi, dont le profil séduit énormément les décideurs parisiens. Mais le dossier est loin d’être bouclé. Selon l’insider Djamel, Bournemouth se montre particulièrement gourmand.

« Pour parler un peu de Kroupi, le joueur veut venir au PSG, mais le prix exigé par Bournemouth est beaucoup trop élevé pour le moment. Le club anglais réclame autour de 100 M€, ce qui a considérablement refroidi la direction parisienne. À voir si le club anglais décide de revoir ses ambitions à la baisse, mais ce n’est pas le cas pour le moment. »

Malgré la belle rentrée d’argent générée par le départ de Gonçalo Ramos, le PSG ne semble pas disposé à répondre aux exigences des Cherries. Les discussions pourraient néanmoins évoluer au fil du mercato si Bournemouth assouplit sa position. En attendant, Paris poursuit sa réflexion pour offrir à Luis Enrique un nouvel avant-centre capable de s’inscrire dans son projet.