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ASSE : les Verts tiennent la corde pour un ailier à plus de 3 M€ !

Par Louis Chrestian - 30 Juin 2026, 16:00
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le mercato de l’AS Saint-Étienne pourrait enfin s’accélérer. Alors que les Verts sont restés très discrets depuis le début de l’été, une piste offensive semble désormais prendre une tournure très concrète.

Selon les informations de Sportkrone, Thierno Ballo est en bonne voie pour rejoindre l’ASSE. L’ailier autrichien de 24 ans ferait de Saint-Étienne sa priorité, malgré l’intérêt également manifesté par Le Havre.

L’ASSE en pole devant Le Havre

Le dossier Thierno Ballo pourrait rapidement devenir l’un des premiers gros coups du mercato stéphanois. L’ASSE serait actuellement en pole position pour attirer l’attaquant du Wolfsberger AC, avec des discussions qui avanceraient dans le bon sens.

Le Havre suit également le joueur, mais les Verts auraient pris une longueur d’avance dans les négociations. Un avantage important pour Saint-Étienne, qui cherche à renforcer ses couloirs offensifs et à apporter davantage de percussion à son effectif.

Le montant de l’opération pourrait dépasser les 3 millions d’euros, preuve que les dirigeants stéphanois sont prêts à investir pour offrir à Ian Cathro un profil capable de faire des différences.

Un ailier rapide et capable de faire mal

À 24 ans, Thierno Ballo possède un profil qui peut correspondre aux besoins de l’ASSE. Percutant, à l’aise dans les un-contre-un et capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, l’Autrichien pourrait apporter une vraie menace sur les ailes.

Dans une équipe qui a parfois manqué de spontanéité et de folie offensive la saison passée, son arrivée permettrait d’ajouter un joueur capable d’accélérer, de provoquer et de créer des décalages.

Le recrutement d’un ailier apparaît d’autant plus important que l’avenir de plusieurs éléments offensifs reste incertain cet été à Saint-Étienne.

Le mercato des Verts pourrait enfin décoller

Jusqu’ici, l’ASSE s’est surtout distinguée par sa patience. Sohaib Naïr doit venir renforcer la défense, mais le club n’avait pas encore réellement lancé son mercato dans les secteurs offensifs.

Thierno Ballo pourrait changer cela. Son arrivée représenterait un signal fort envoyé par les dirigeants stéphanois, désireux de construire une équipe capable de jouer immédiatement la remontée en Ligue 1.

Le dossier n’est pas encore bouclé, mais les Verts semblent avoir pris une option sérieuse. Après plusieurs semaines d’attente, Saint-Étienne pourrait enfin frapper un vrai coup sur le marché.

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