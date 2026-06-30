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OM, OL, FC Nantes : la DNCG exclut un très grand club français de toutes les compétitions nationales ! 

Par Bastien Aubert - 30 Juin 2026, 17:00
Gérard Lopez (Bordeaux)

Coup de tonnerre pour le football hexagonal. Les Girondins de Bordeaux sont sanctionnés par la DNCG et se retrouvent au bord du gouffre, avec une rétrogradation administrative d’une violence rare.

C’est une nouvelle étape dramatique dans la chute des Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire a été officiellement exclu de toutes les compétitions nationales par la DNCG, faute de garanties financières suffisantes pour boucler son budget.

Selon L’Équipe, les 9 millions d’euros exigés par le gendarme financier du football français n’ont pas été apportés dans les délais. Une situation qui a conduit la commission à prononcer une sanction maximale, confirmant la gravité de la crise traversée par l’un des clubs les plus historiques du football français.

Une situation encore incertaine

Le FC Girondins de Bordeaux a immédiatement fait appel de cette décision. Dans un communiqué, le club précise : « Cette procédure d’appel permettra au FC Girondins de Bordeaux de finaliser le financement de la saison 2026-2027 et de présenter l’ensemble des éléments actualisés devant la commission d’appel, qui se réunira dans un délai d’environ quinze jours. »

En cas de confirmation de la sanction, Bordeaux pourrait être contraint de repartir en Régional 1, soit la sixième division française. Une chute vertigineuse pour un club six fois champion de France, qui a déjà connu deux relégations successives ces dernières années. Derrière cette crise sportive et institutionnelle, la question de la gouvernance reste centrale. Le club est toujours en phase de transition entre Gérard Lopez et le fonds britannique Sparta Capital, sans qu’un accord définitif n’ait encore été trouvé. Cette incertitude fragilise encore davantage un club déjà sous pression, tandis que les supporters vivent une nouvelle désillusion majeure.

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