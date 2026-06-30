Absent au FC Nantes depuis la reprise le mercredi 24 juin, l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed (28 ans) se la coule douce loin de la Jonelière.

Le dossier Mostafa Mohamed continue de provoquer des remous au FC Nantes. Attendu à la Jonelière depuis la reprise du groupe le 24 juin, l’attaquant égyptien n’a toujours pas rejoint ses coéquipiers, selon Ouest-France.

Mohamed sanctionné financièrement

Une absence prolongée qui commence à peser dans le climat interne du club. Auteur de 4 buts en Ligue 1 la saison passée, le joueur de 28 ans reste pourtant sous contrat jusqu’en 2027, sans qu’aucune offre concrète ne soit arrivée sur la table des dirigeants nantais à ce stade.

En attendant une clarification de sa situation, le FC Nantes aurait déjà pris des mesures disciplinaires, avec des retenues financières liées à ses jours d’absence. Une manière de rappeler le cadre contractuel dans un dossier qui s’enlise.

Il prend la pose avec un ami en Égypte !

En parallèle, Mohamed a publié une photo sur ses réseaux sociaux depuis l’Égypte, où il apparaît en compagnie d’un proche, renforçant l’idée d’un éloignement prolongé du groupe professionnel. Un élément qui ne passe pas inaperçu auprès des supporters, déjà sensibles aux tensions sportives autour de l’effectif.

En interne, cette situation pose une vraie question de gestion pour la direction nantaise. Entre volonté de conserver un joueur important et risque de blocage durable, le FC Nantes devra rapidement trancher pour éviter que le dossier ne s’installe dans la durée. Le mercato nantais pourrait donc être directement impacté par ce feuilleton, alors que le club cherche encore à stabiliser son secteur offensif.