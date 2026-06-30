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FRANCE

France – Suède : coup dur de dernière minute pour les Bleus ! 

Par Bastien Aubert - 30 Juin 2026, 20:20
La joie de Kylian Mbappé

Quelques heures avant le 16e de finale de Coupe du Monde entre la France et la Suède, un coup dur inattendu fait douter les Bleus. 

L’équipe de France a rendez-vous avec son histoire ce mardi (23h). Opposés à la Suède en seizième de finale de la Coupe du monde 2026, les hommes de Didier Deschamps devront non seulement décrocher leur qualification, mais aussi mettre fin à une étonnante série.

La France n’a jamais battu la Suède ! 

Car malgré un bilan global largement favorable face aux Suédois au fil des décennies, les Bleus n’ont jamais réussi à les battre lors d’une phase finale d’une grande compétition internationale ! Le premier épisode remonte à l’Euro 1992. Emmenée par Michel Platini sur le banc, la France avait été tenue en échec (1-1) par le pays hôte au terme d’une prestation décevante. 

Les Tricolores quitteront d’ailleurs la compétition dès la phase de groupes. Vingt ans plus tard, à l’Euro 2012, le scénario se répète. Déjà qualifiée pour les quarts de finale, la sélection dirigée par Laurent Blanc s’incline 2-0 face à une Suède pourtant déjà éliminée. Ce soir-là, Zlatan Ibrahimović avait signé l’un des plus beaux buts du tournoi.

Une série à briser au Mondial 

Cette statistique ne pèsera évidemment pas sur le terrain, mais elle rappelle que les confrontations de l’équipe de France face aux Scandinaves ont souvent réservé des surprises dans les grands rendez-vous.

Les Bleus espèrent cette fois écrire une nouvelle page de leur histoire. Face à une équipe suédoise toujours difficile à manœuvrer, Didier Deschamps attend une prestation solide pour poursuivre l’aventure américaine et effacer définitivement cette anomalie statistique.

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