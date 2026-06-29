Pronostic Mexique – Équateur : vers une surprise ?

Voici l’analyse complète du 16e de finale de Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l’Équateur, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Co-organisateur de la Coupe du monde 2026, le Mexique réalise un début de compétition parfait avec trois succès en autant de matchs de poule et la première place du groupe A. En 16es de finale, les Mexicains affronteront dans la nuit de mardi à mercredi (3h) l’Équateur, qui a décroché son billet pour la phase finale grâce à sa victoire de prestige face à l’Allemagne (2-1).

Coupe du monde 2026 – Mexique vs Équateur

Mercredi 1er juillet · 3h · Estadio Banorte

Mexique : confirmer devant son public

Le Mexique a parfaitement répondu aux attentes depuis le début de cette Coupe du monde. Portée par son public, la Tri a réalisé une phase de poules idéale avec trois victoires en trois matchs et la première place du groupe A. Un parcours qui permet aux Mexicains d’aborder ce 16e de finale avec beaucoup de confiance.

Dans son pays, le Mexique peut s’appuyer sur une ferveur populaire impressionnante et sur une vraie solidité collective. Les hommes de Javier Aguirre ont su faire preuve de sérieux, d’efficacité et de maîtrise pour passer ce premier tour sans trembler. Face à l’Équateur, ils devront toutefois éviter tout relâchement, car l’adversaire arrive avec une victoire référence contre l’Allemagne et n’aura rien à perdre.

Équateur : surfer sur l’exploit contre l’Allemagne

L’Équateur a dû attendre la dernière journée pour valider sa qualification. Battue par la Côte d’Ivoire lors de son entrée en lice, la Tri a ensuite su se relancer avant de frapper un grand coup face à l’Allemagne (2-1). Un succès de prestige qui lui a permis d’obtenir son billet pour les matchs à élimination directe.

Cette victoire contre la Mannschaft peut servir de déclic à la sélection équatorienne. Solide, agressive dans les duels et capable de se projeter vite vers l’avant, l’Équateur possède les armes pour gêner le Mexique, surtout si elle parvient à fermer les espaces et à exploiter les transitions. Mais dans une atmosphère qui s’annonce bouillante à Mexico, les Équatoriens devront afficher beaucoup de sang-froid.

Les confrontations entre les deux nations

Le Mexique et l’Équateur se sont déjà affrontés à plusieurs reprises, notamment en Coupe du monde 2002, avec une victoire mexicaine (2-1). Les deux sélections se connaissent donc bien, même si leurs duels restent relativement rares à ce niveau de compétition.

Sur les confrontations recensées :

Mexique : 14 victoires

Équateur : 4 victoires

Matchs nuls : 6

Le Mexique garde donc un net avantage historique face à l’Équateur, même si la sélection sud-américaine a déjà prouvé qu’elle pouvait poser de sérieux problèmes à la Tri.

Les compos probables

La compo probable du Mexique : Rangel – Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo – Fidalgo, Lira, Gutierrez – Alvarado, Jimenez, Quinones.

Absent : Aucun.

La compo probable de l’Équateur : Galindez – Ordonez, Pacho, Hincapié – Yeboah, Franco, Caicedo, Vite, Angulo – Plata, Valencia.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Raúl Jiménez (Mexique) : Véritable leader de l’attaque mexicaine, l’avant-centre de Fulham apporte toute son expérience dans les grands rendez-vous. Excellent dans le jeu aérien, capable de conserver les ballons et de se montrer clinique dans la surface, il sera l’une des principales armes de la Tri pour faire plier la défense équatorienne.

Nilson Angulo (Équateur) : L’ailier équatorien arrive en pleine confiance après avoir inscrit le but de l’égalisation lors de la victoire retentissante contre l’Allemagne (2-1), décisive pour la qualification de son équipe. Rapide, percutant et très à l’aise en un contre un, le joueur de Sunderland pourrait être l’homme capable de faire basculer cette rencontre sur une accélération.

Les tendances des cotes : le Mexique favori

Issue Cote Victoire du Mexique 2,28 Match nul 3,05 Victoire de l’Équateur 3,80

Les bookmakers donnent un léger avantage au Mexique, qui bénéficie de sa dynamique parfaite et de l’appui de son public. L’Équateur reste toutefois un adversaire dangereux, comme l’a montré sa victoire contre l’Allemagne lors de la dernière journée de la phase de poules.

Nos pronostics pour Mexique – Équateur

Victoire du Mexique : Avec trois victoires en trois matchs et l’avantage de jouer à domicile, le Mexique semble avoir les armes pour poursuivre son parcours. La Tri devra rester sérieuse, mais sa dynamique et son expérience dans ce contexte peuvent faire la différence.

Moins de 3,5 buts : L’Équateur devrait proposer un bloc compact et tenter de faire déjouer le Mexique. Dans un match à élimination directe, les deux équipes pourraient aussi se montrer prudentes, ce qui rend un scénario fermé assez crédible.

Score possible

2-1 pour le Mexique : L’Équateur a les qualités pour poser des problèmes aux Mexicains, notamment grâce à son impact au milieu et sa capacité à se projeter rapidement. Mais porté par son public et par une dynamique parfaite depuis le début du tournoi, le Mexique semble en mesure de faire la différence et de rejoindre les huitièmes de finale.