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FRANCE

France – Suède : pluie de mauvaises nouvelles pour les Bleus !

Par Bastien Aubert - 29 Juin 2026, 19:20
Didier Deschamps (France)

À la veille du seizième de finale de la Coupe du monde face à la Suède (23h), Didier Deschamps a fait le point sur l’état de son groupe.

L’équipe de France va devoir composer avec plusieurs incertitudes avant son rendez-vous face à la Suède, mardi à 23 heures, en seizième de finale de la Coupe du monde 2026. En conférence de presse, Didier Deschamps a confirmé une première mauvaise nouvelle : Marcus Thuram est forfait pour cette rencontre. « Marcus, ce n’est pas grave, mais c’est un souci musculaire », a expliqué le sélectionneur des Bleus.

Thuram forfait, Kanté incertain 

Le doute demeure également autour de N’Golo Kanté. Le milieu de terrain n’est toujours pas totalement remis de son problème au genou et pourrait lui aussi manquer ce rendez-vous décisif : « Pour N’Golo, ce n’est pas musculaire, mais il a un problème, et ce sera encore juste pour demain (mardi). »

Depuis le début du Mondial, le champion du monde 2018 n’a toujours pas disputé la moindre minute, tout comme Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery. À l’inverse, Didier Deschamps s’est montré particulièrement rassurant concernant Kylian Mbappé.

« Kylian est très bien au niveau physique et mental »

Le capitaine des Bleus aborde cette phase à élimination directe dans les meilleures dispositions : « Il est très bien au niveau physique et mental. Il veut faire de grandes choses avec la France et y arrive pour l’instant. J’espère que ça va continuer comme ça. »

Le sélectionneur refuse toutefois de considérer son équipe comme l’unique favorite au sacre mondial : « L’Espagne l’est aussi comme nous et comme trois ou quatre équipes. Il faut continuer comme on a joué, demain ce sera une autre étape pour poursuivre le chemin. » Privée de Marcus Thuram et peut-être de N’Golo Kanté, la France devra néanmoins confirmer son excellent début de tournoi face à une Suède qui tentera de créer la surprise pour rejoindre les quarts de finale.

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