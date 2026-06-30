À LA UNE DU 30 JUIN 2026
[22:40]ASSE : pourquoi Ian Cathro refuse de lancer le mercato des Verts
[22:20]RC Lens Mercato : un buteur rival de l’ASSE fait attendre Toppmöller 
[22:17]OM Mercato : un deuxième milieu annonce officiellement son départ !  
[22:00]OM Mercato : la DNCG passée, Lorenzi prêt à frapper deux gros coups en Premier League !
[21:40]PSG : l’émir prépare 250 M€ pour atomiser le mercato, les stars vont pleuvoir à Paris ! 
[21:37]France – Suède : les compositions officielles 
[21:20]Stade Rennais Mercato : Haise recalé par une recrue surprise, un ex de l’ASSE s’invite à la reprise !  
[21:07]RC Lens Mercato : un renfort offensif tombé du ciel pour Toppmöller !
[21:00]FC Nantes : on a retrouvé Mosfafa Mohamed, il snobe ouvertement les Kita !
[20:55]Norvège – Côte d’Ivoire (2-1) : Haaland frappe encore, le Brésil est prévenu !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : un renfort offensif tombé du ciel pour Toppmöller !

Par Bastien Aubert - 30 Juin 2026, 21:07
Jeremy Agbonifo
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Jeremy Agbonifo, prêté à BK Häcken, retourne au RC Lens. L’ailier de 20 ans a inscrit un but et une passe décisive en 11 matchs joués.

Le RC Lens tient un renfort… venu de l’intérieur. Prêté au BK Häcken ces derniers mois afin d’engranger du temps de jeu, Jeremy Agbonifo effectue son retour dans l’effectif lensois pour la saison 2026-2027.

Agbonifo revient au RC Lens 

L’ailier de 20 ans retrouve ainsi les Sang et Or avec une expérience supplémentaire acquise dans son championnat d’origine. Durant son passage au BK Häcken, le joueur a disputé 11 rencontres, inscrivant un but et délivrant une passe décisive.

Des statistiques modestes, mais qui lui ont permis de poursuivre sa progression et d’accumuler des minutes importantes dans un environnement qu’il connaît parfaitement.

Toppmöller va-t-il compter sur lui ? 

Reste désormais à savoir quelle place lui réservera Dino Toppmöller. Le nouvel entraîneur du RC Lens va découvrir son effectif lors de la reprise et pourrait être tenté de donner sa chance au jeune ailier, dont la vitesse et la capacité à éliminer peuvent apporter une solution supplémentaire sur les côtés.

Alors que le mercato du RC Lens reste animé, avec plusieurs départs attendus et des renforts encore espérés, le retour d’Agbonifo offre une option de plus au secteur offensif. À lui désormais de convaincre le staff qu’il mérite de s’installer durablement dans la rotation artésienne.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot