Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Jeremy Agbonifo, prêté à BK Häcken, retourne au RC Lens. L’ailier de 20 ans a inscrit un but et une passe décisive en 11 matchs joués.

Le RC Lens tient un renfort… venu de l’intérieur. Prêté au BK Häcken ces derniers mois afin d’engranger du temps de jeu, Jeremy Agbonifo effectue son retour dans l’effectif lensois pour la saison 2026-2027.

Agbonifo revient au RC Lens

L’ailier de 20 ans retrouve ainsi les Sang et Or avec une expérience supplémentaire acquise dans son championnat d’origine. Durant son passage au BK Häcken, le joueur a disputé 11 rencontres, inscrivant un but et délivrant une passe décisive.

Des statistiques modestes, mais qui lui ont permis de poursuivre sa progression et d’accumuler des minutes importantes dans un environnement qu’il connaît parfaitement.

Toppmöller va-t-il compter sur lui ?

Reste désormais à savoir quelle place lui réservera Dino Toppmöller. Le nouvel entraîneur du RC Lens va découvrir son effectif lors de la reprise et pourrait être tenté de donner sa chance au jeune ailier, dont la vitesse et la capacité à éliminer peuvent apporter une solution supplémentaire sur les côtés.

Alors que le mercato du RC Lens reste animé, avec plusieurs départs attendus et des renforts encore espérés, le retour d’Agbonifo offre une option de plus au secteur offensif. À lui désormais de convaincre le staff qu’il mérite de s’installer durablement dans la rotation artésienne.