Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Annoncé sur le départ du RC Lens au mercato, Mamadou Sangaré (24 ans) pourrait décider de rester en Artois cet été.

Le mercato réserve parfois des scènes inattendues. Cette fois, c’est Mamadou Sangaré (24 ans) qui a fait réagir les supporters du RC Lens avec un message qui pourrait avoir son importance dans le dossier Lassine Sinayoko.

Sinayoko veut ramener Sangaré au RC Lens !

Sur Snapchat, un supporter du RC Lens a directement interrogé le milieu de terrain sur un possible retour avec son compatriote malien. « Tu reviens avec Sinayoko pour la reprise ? » La réponse de Sangaré n’est pas passée inaperçue : « Je vais essayer. »

Une phrase courte, mais suffisante pour alimenter les spéculations autour de l’attaquant de l’AJ Auxerre, régulièrement cité parmi les profils suivis par le RC Lens. Si aucun accord n’a été annoncé à ce stade, cette déclaration montre que Sangaré serait prêt à jouer les intermédiaires afin de convaincre son compatriote de rejoindre l’Artois.

Un nouveau coup d’éclat en vue ?

Le profil de Lassine Sinayoko correspond à plusieurs besoins du RC Lens. Capable d’évoluer en pointe comme sur un côté, l’international malien s’est affirmé comme un élément important de l’AJ Auxerre grâce à son activité, sa puissance et sa capacité à peser sur les défenses adverses.

Jean-Louis Leca et Dino Toppmöller poursuivent leur travail pour renforcer l’effectif lensois, et un coup de pouce venu du vestiaire pourrait faciliter certaines discussions. Reste désormais à savoir si cette tentative de persuasion de Mamadou Sangaré sera suivie d’effets. Une chose est sûre : les supporters lensois rêvent déjà de voir les deux internationaux maliens évoluer ensemble sous le maillot sang et or.