Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Stade Rennais a vu son offre refusée pour une recrue très inattendue au mercato estival avant qu’un joueur estampillé ASSE s’invite à la reprise.

Le Stade Rennais connaît un début de mercato estival contrasté. Si le club avance sur plusieurs pistes, certains dossiers commencent déjà à se compliquer, notamment sur le marché des gardiens.

Ndiaye aurait refusé le Stade Rennais !

Selon la presse scandinave, le SRFC a vu son offre pour Mamour Ndiaye refusée par Sarpsborg. Le gardien sénégalais, suivi de près par la cellule de recrutement bretonne, fait l’objet d’une négociation difficile, l’écart financier entre les deux clubs étant jugé trop important à ce stade.

Le club norvégien ne semble pas pressé de vendre et plusieurs formations, notamment en Belgique, suivent également le dossier. Pour le Stade Rennais, cette situation impose une réflexion rapide : soit revoir son offre à la hausse, soit activer d’autres pistes pour renforcer ce secteur clé.

Nordin présent à la reprise

En parallèle, un autre dossier attire l’attention en interne. Arnaud Nordin, passé par l’ASSE, a bien repris l’entraînement avec le groupe rennais. Prêté par Mayence lors de la saison précédente, l’ailier est pour l’instant présent sans qu’aucune décision officielle n’ait été communiquée concernant une éventuelle levée d’option d’achat.

Son cas reste donc en suspens, mais sa présence à la reprise laisse entendre que le staff souhaite encore l’évaluer dans le contexte de la préparation estivale avant de trancher définitivement. Entre négociations compliquées et dossiers en attente, le mercato rennais démarre sur un rythme déjà intense pour Franck Haise, qui doit jongler entre construction de son effectif et gestion des situations individuelles.