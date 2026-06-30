À LA UNE DU 30 JUIN 2026
[22:40]ASSE : pourquoi Ian Cathro refuse de lancer le mercato des Verts
[22:20]RC Lens Mercato : un buteur rival de l’ASSE fait attendre Toppmöller 
[22:17]OM Mercato : un deuxième milieu annonce officiellement son départ !  
[22:00]OM Mercato : la DNCG passée, Lorenzi prêt à frapper deux gros coups en Premier League !
[21:40]PSG : l’émir prépare 250 M€ pour atomiser le mercato, les stars vont pleuvoir à Paris ! 
[21:37]France – Suède : les compositions officielles 
[21:20]Stade Rennais Mercato : Haise recalé par une recrue surprise, un ex de l’ASSE s’invite à la reprise !  
[21:07]RC Lens Mercato : un renfort offensif tombé du ciel pour Toppmöller !
[21:00]FC Nantes : on a retrouvé Mosfafa Mohamed, il snobe ouvertement les Kita !
[20:55]Norvège – Côte d’Ivoire (2-1) : Haaland frappe encore, le Brésil est prévenu !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : Haise recalé par une recrue surprise, un ex de l’ASSE s’invite à la reprise !  

Par Bastien Aubert - 30 Juin 2026, 21:20
Arnaud Nordin (Stade Rennais)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le Stade Rennais a vu son offre refusée pour une recrue très inattendue au mercato estival avant qu’un joueur estampillé ASSE s’invite à la reprise.

Le Stade Rennais connaît un début de mercato estival contrasté. Si le club avance sur plusieurs pistes, certains dossiers commencent déjà à se compliquer, notamment sur le marché des gardiens. 

Ndiaye aurait refusé le Stade Rennais ! 

Selon la presse scandinave, le SRFC a vu son offre pour Mamour Ndiaye refusée par Sarpsborg. Le gardien sénégalais, suivi de près par la cellule de recrutement bretonne, fait l’objet d’une négociation difficile, l’écart financier entre les deux clubs étant jugé trop important à ce stade. 

Le club norvégien ne semble pas pressé de vendre et plusieurs formations, notamment en Belgique, suivent également le dossier. Pour le Stade Rennais, cette situation impose une réflexion rapide : soit revoir son offre à la hausse, soit activer d’autres pistes pour renforcer ce secteur clé.

Nordin présent à la reprise 

En parallèle, un autre dossier attire l’attention en interne. Arnaud Nordin, passé par l’ASSE, a bien repris l’entraînement avec le groupe rennais. Prêté par Mayence lors de la saison précédente, l’ailier est pour l’instant présent sans qu’aucune décision officielle n’ait été communiquée concernant une éventuelle levée d’option d’achat.

Son cas reste donc en suspens, mais sa présence à la reprise laisse entendre que le staff souhaite encore l’évaluer dans le contexte de la préparation estivale avant de trancher définitivement. Entre négociations compliquées et dossiers en attente, le mercato rennais démarre sur un rythme déjà intense pour Franck Haise, qui doit jongler entre construction de son effectif et gestion des situations individuelles.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot