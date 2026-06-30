En 16es de finale de la Coupe du Monde, la Norvège est venue à bout de la Côte d’Ivoire grâce à un but décisif d’Erling Haaland (2-1).

La Norvège continue de rêver. Opposés à une séduisante mais trop imprécise sélection ivoirienne en seizièmes de finale, les hommes de Ståle Solbakken ont fait preuve d’un réalisme redoutable pour décrocher leur billet pour les huitièmes de finale (2-1).

La Côte d’Ivoire aura des regrets

Longtemps discret, Erling Haaland a une nouvelle fois fait parler son incroyable sens du but. Peu servi durant une grande partie de la rencontre, l’attaquant de Manchester City n’a eu besoin que d’une véritable opportunité pour faire la différence dans le money time. Avant cela, c’est Antonio Nusa qui avait ouvert le score juste avant la pause.

Lancé par Martin Ødegaard, le jeune ailier a trouvé la lucarne d’une magnifique frappe enroulée (39e), récompensant le réalisme des Vikings. La Côte d’Ivoire a pourtant tout tenté après la pause. Nicolas Pépé a d’abord sollicité le gardien norvégien (55e), tandis que l’entrant Amad Diallo qui a remis les deux équipes à égalité grâce à un superbe exploit individuel (74e).

Haaland et la Norvège cliniques

Mais comme souvent dans les grands rendez-vous, Haaland a fini par trancher. À la 86e minute, le buteur norvégien a repris à bout portant un centre de Patrick Berg pour inscrire son cinquième but dans cette Coupe du Monde et envoyer son pays au tour suivant… malgré un coup-franc de Diallo sorti par Nyland de belle manière (90+5e).

Le prochain obstacle sera d’une toute autre dimension. La Norvège retrouvera le Brésil en huitièmes de finale, un choc entre deux armadas offensives qui promet déjà des étincelles. D’un côté, Haaland et Ødegaard. De l’autre, Vinicius, Endrick et Marquinhos. Une affiche qui s’annonce comme l’une des plus alléchantes de la phase à élimination directe.