France – Suède : les compositions officielles 

Didier Deschamps a dévoilé son onze de départ pour le seizième de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la Suède (23h).

Place aux choses sérieuses pour l’équipe de France. Ce mardi soir, les Bleus affrontent la Suède avec un billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 en jeu. Didier Deschamps a choisi d’aligner une équipe résolument offensive pour tenter de faire tomber les Scandinaves.

Dans les buts, Mike Maignan conserve sa place. Devant lui, la défense est composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Au milieu, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot auront la mission d’assurer l’équilibre et de lancer les offensives françaises.

En l’absence de Marcus Thuram, forfait, Kylian Mbappé sera l’unique avant-centre. Le capitaine des Bleus sera soutenu par un trio particulièrement explosif composé de Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

En face, la Suède se présente dans un système en 3-4-3 avec Jacob Widell Zetterström dans les buts. La défense sera articulée autour de Victor Lindelöf, accompagné de Gustav Lagerbielke et Gabriel Gudmundsson.

Le milieu suédois sera animé par Lucas Bergvall et Yasin Ayari dans l’axe, avec Elliot Stroud et Daniel Svensson dans les couloirs. Devant, le redoutable Viktor Gyökeres sera épaulé par Alexander Isak et Anthony Elanga, un trio capable de poser de sérieux problèmes à la défense tricolore.

Les Bleus sont prévenus. Face à une sélection suédoise talentueuse et ambitieuse, ils devront livrer un match de très haut niveau pour poursuivre leur route dans ce Mondial. Tous les regards seront tournés vers Kylian Mbappé, attendu comme le leader offensif d’une équipe de France qui vise le sacre mondial.

Le onze des Bleus:

Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Rabiot, Tchouaméni – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé.

Le onze officiel de la Suède

Widell Zetterstrom – Gudmundsson, Lindelof, Lagerbielke – Stroud, Ayari, Bergvall, Svensson – Isak, Gyokeres, Elanga.