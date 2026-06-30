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OM Mercato : un deuxième milieu annonce officiellement son départ !  

Par Bastien Aubert - 30 Juin 2026, 22:17
Bilal Nadir (OM)

Après cinq ans passés à Marseille, Bilal Nadir (22 ans) officialise son départ de l’OM. Le contrat du milieu marocain n’est pas renouvelé.

Le mercato s’accélère dans le sens des départs à l’OM. Quelques heures après l’annonce du transfert du jeune Raimane Daou vers l’US Concarneau, un autre milieu de terrain quitte officiellement le club phocéen.

Bilal Nadir a en effet annoncé son départ de Marseille après cinq années passées au club. Arrivé avec beaucoup d’espoirs, le milieu marocain n’ira pas au bout de l’aventure, son contrat n’ayant pas été renouvelé par les dirigeants olympiens.

Terminus pour Nadir à l’OM

Ce départ s’inscrit dans la vaste restructuration de l’effectif marseillais. Avec l’arrivée imminente de Bruno Genesio sur le banc et un mercato qui s’annonce particulièrement animé, l’OM poursuit son opération dégraissage afin de remodeler son groupe.

Pour Bilal Nadir, cette page qui se tourne marque la fin d’un long chapitre commencé il y a cinq ans. Le milieu de terrain va désormais tenter de relancer sa carrière sous de nouvelles couleurs, avec l’objectif de retrouver un temps de jeu régulier. Du côté de Marseille, ces mouvements libèrent de la place dans l’effectif et devraient précéder de nouvelles recrues dans les prochaines semaines. Le chantier est loin d’être terminé sur la Canebière.

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