ASSE : pourquoi Ian Cathro refuse de lancer le mercato des Verts

Le mercato de l’AS Saint-Étienne est pour l’instant d’un calme étonnant. Alors que plusieurs concurrents de Ligue 2 ont déjà commencé à se renforcer, les Verts n’ont quasiment pas bougé.

Seul Sohaib Naïr, attendu en provenance de Guingamp, devrait rapidement venir étoffer l’effectif stéphanois. Pour le reste, aucun gros dossier ne semble proche d’aboutir. Une situation qui peut intriguer les supporters, surtout pour un club qui affiche clairement son ambition de remonter immédiatement en Ligue 1.

Mais derrière ce début d’été discret, l’ASSE suivrait une stratégie bien précise.

Ian Cathro veut d’abord voir son groupe

Selon Peuple Vert, Ian Cathro aurait demandé à la direction stéphanoise de ne pas se précipiter sur le marché des transferts.

Le nouvel entraîneur des Verts, qui reprend l’entraînement avec son groupe ce mercredi, voudrait d’abord observer les joueurs qu’il a sous la main. L’idée serait de prendre le temps d’évaluer chaque profil, de voir qui peut entrer dans son projet de jeu et qui, au contraire, devra trouver une porte de sortie.

Avant de réclamer des recrues, Cathro veut donc obtenir une vision claire de son effectif.

Stassin, Davitashvili, Nadé : des dossiers encore bloqués

Cette prudence concerne aussi les possibles départs. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et Mickaël Nadé font partie des joueurs dont l’avenir pourrait animer l’été stéphanois.

Mais pour l’instant, aucun dossier ne s’est réellement débloqué. L’ASSE attend de connaître les intentions de ses cadres, les offres susceptibles d’arriver et surtout les choix du nouvel entraîneur.

Car le mercato des Verts dépendra forcément de ces mouvements. Un départ majeur pourrait obliger le club à revoir ses priorités, tandis que la conservation de certains éléments permettrait à Cathro de miser sur une base déjà connue.

Pas de recrutement pour recruter

L’ASSE ne semble donc pas vouloir empiler les noms ou répondre à la pression du marché. Ian Cathro ne sera pas le décideur final du mercato, mais son avis devrait compter fortement dans les choix à venir.

Le technicien écossais veut éviter les erreurs de casting et recruter des joueurs qui correspondent réellement à ses besoins. Défense, milieu, attaque : les priorités pourraient évoluer après les premières séances et les premiers échanges avec le groupe.

Une méthode qui demande de la patience, mais qui peut aussi permettre aux Verts de mieux cibler leurs renforts.

Les supporters attendent désormais du concret

Cette stratégie ne fera pas forcément taire les inquiétudes. L’ASSE reste l’un des clubs les plus puissants financièrement de Ligue 2 et les supporters espèrent logiquement un mercato ambitieux après l’échec du barrage contre Nice.

Le début de préparation sera donc déterminant. Dans les prochains jours, Ian Cathro devrait pouvoir dresser un premier bilan et transmettre plus clairement ses besoins à la direction.

Pour l’instant, Saint-Étienne ne s’affole pas. Mais après avoir laissé le marché démarrer sans faire de bruit, les Verts devront bientôt passer à l’action.