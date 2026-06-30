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OM Mercato : la DNCG passée, Lorenzi prêt à frapper deux gros coups en Premier League !

Par Bastien Aubert - 30 Juin 2026, 22:00
Grégory Lorenzi (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’obstacle de la DNCG franchi, Grégory Lorenzi va pouvoir enfin lancer le mercato estival de l’OM. 

L’OM peut désormais passer à l’action. Après avoir obtenu le feu vert de la DNCG, le club phocéen va enfin pouvoir lancer pleinement son mercato estival.

La Premier League pour Gomes et Egan Riley ?

Mais avant de recruter, Grégory Lorenzi devra surtout vendre. En interne, l’objectif est clair : réaliser plusieurs dizaines de millions d’euros de ventes cet été. Depuis plusieurs mois, le seuil des 100 millions d’euros de recettes est même évoqué afin d’assainir durablement les finances du club.

Dans cette optique, plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter la Canebière. Selon le site Jeunes Footeux, le promu de Premier League Coventry s’intéresse de près à deux éléments marseillais : Angel Gomes et CJ Egan-Riley. Arrivé libre, Angel Gomes n’a jamais réellement trouvé sa place à Marseille. 

Un dégraissage à vite lancer à l’OM ! 

Son prêt à Wolverhampton n’a pas permis de relancer sa dynamique et son avenir semble désormais s’écrire loin de l’OM. Même constat pour CJ Egan-Riley. Recruté lui aussi sans indemnité de transfert, le défenseur anglais de 23 ans n’est jamais parvenu à s’imposer dans la rotation marseillaise malgré les espoirs placés en lui. Pour l’OM, un double départ présenterait plusieurs avantages. 

En plus d’alléger immédiatement la masse salariale, ces ventes permettraient de générer des recettes sans avoir à amortir un coût de transfert initial, les deux joueurs étant arrivés libres. Grégory Lorenzi pourrait ainsi lancer le grand chantier estival tout en préservant, dans un premier temps, les cadres les plus convoités de l’effectif. Une stratégie qui offrirait davantage de marge de manœuvre pour renforcer le groupe de Bruno Genesio dans les semaines à venir.

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