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Stade Rennais Mercato : le tout nouveau chouchou de Haise lui a dit oui, coup de tonnerre en vue !

Par Bastien Aubert - 30 Juin 2026, 18:40
Charlie Cresswell (Toulouse)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Dans les petits papiers du Stade Rennais au mercato, Charlie Cresswell (Toulouse, 23 ans) sait déjà ce qu’il veut pour son avenir cet été.

Le Stade Rennais avance sur plusieurs pistes défensives pour renforcer son effectif et Charlie Cresswell fait partie des priorités du moment. Mais le défenseur anglais n’est pas le seul sur le coup, et la concurrence commence à s’organiser.

Cresswell veut venir au Stade Rennais ! 

Aux dernières nouvelles, le club breton aurait décidé d’accélérer sérieusement sur le dossier. Âgé de 23 ans, l’ancien international Espoirs anglais s’est imposé comme une référence défensive à Toulouse FC, au point d’attirer l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1 et d’Angleterre. Dans ce contexte, le Stade Rennais aurait formulé un intérêt très concret, avec un projet sportif qui plaît au joueur. D’après l’insider Jonathan, Cresswell ne serait pas fermé à une arrivée en Bretagne. 

Le profil, le temps de jeu potentiel et la montée en puissance du projet rennais seraient des arguments jugés importants dans sa réflexion. Mais rien n’est encore simple pour les Rouge et Noir. Crystal Palace reste très attentif à la situation et pourrait entrer dans une vraie bataille de marché avec le Stade Rennais. Le club anglais surveille le dossier depuis plusieurs semaines et dispose d’un avantage structurel évident avec la Premier League, souvent plus attractive financièrement.

Toulouse a les cartes en main 

Du côté du Toulouse FC, la position est claire : le joueur n’est pas poussé vers la sortie, mais une offre jugée satisfaisante pourrait ouvrir la porte à un départ. Le club toulousain sait que la cote de son défenseur continue de grimper et pourrait profiter de la concurrence pour faire monter les enchères. Pour le Stade Rennais, ce dossier illustre parfaitement la stratégie estivale en cours : sécuriser des profils jeunes, déjà confirmés en Ligue 1, capables de s’intégrer rapidement dans un système exigeant. 

Franck Haise veut une défense plus stable et plus agressive dans les duels, et Cresswell correspond parfaitement à cette recherche. Reste désormais à savoir si le Stade Rennais saura devancer Crystal Palace dans les négociations, ou si ce dossier viendra rejoindre la liste des opportunités manquées du mercato estival. Dans tous les cas, la réponse du joueur sera déterminante dans les prochains jours, alors que les discussions s’intensifient en coulisses. En parallèle, L’Équipe nous apprend qu’Alidu Seidu pourrait finalement rester au Stade Rennais cet été malgré des rumeurs de départ.

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