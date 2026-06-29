Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le mercato du Stade Rennais a peut-être pris un nouveau virage ce lundi 29 juin 2026.

Le mercato du Stade Rennais est en train de prendre une nouvelle dimension. Entre une cible offensive qui semble s’éloigner et plusieurs cadres susceptibles de partir, le club breton s’apprête à vivre un été riche en mouvements.

Porto a pris de l’avance pour Mayenda !

Premier coup dur : Eliezer Mayenda ne pourrait finalement pas rejoindre le Stade Rennais. Selon Matteo Moretto, l’attaquant polyvalent de Sunderland est désormais tout proche du FC Porto. Les négociations entre le club portugais et Sunderland seraient même en voie d’aboutir autour d’un transfert estimé à 25 millions d’euros. Une piste qui s’éloigne donc fortement pour Rennes, contraint de regarder ailleurs pour renforcer son secteur offensif.

Dans le même temps, Loïc Désiré a dressé un état des lieux sans détour de l’effectif rennais lors de son passage dans l’émission Plein Lucarne. Le dirigeant a notamment confirmé que Lilian Brassier avait exprimé son souhait de quitter le club dès le printemps dernier.

Blas, Embolo, Brassier, Seidu… la valse des départs !

Alidu Seidu souhaiterait lui aussi trouver davantage de temps de jeu sous d’autres couleurs. Le cas de Jordan James reste également ouvert. Malgré une reprise avec le groupe rennais, le milieu de terrain sera difficile à retenir si une offre importante arrive sur la table des dirigeants. Concernant Ludovic Blas, Loïc Désiré a tenu à préciser que le Stade Rennais ne le laissera pas partir libre à l’issue de son contrat la saison prochaine.

Enfin, Breel Embolo dispose d’un accord conclu lors de son arrivée lui permettant d’étudier un départ en cas d’offre jugée satisfaisante. Autant dire que le Stade Rennais pourrait connaître un profond renouvellement de son effectif au cours des prochaines semaines. Entre les dossiers entrants et les nombreux départs envisagés, le mercato breton ne fait sans doute que commencer.