OM : le bras de fer avec Habib Beye ne fait que commencer

L’Olympique de Marseille a tranché. Habib Beye n’est plus l’entraîneur du club phocéen, ouvrant ainsi la voie à l’arrivée attendue de Bruno Genesio. Mais derrière cette séparation précipitée, le dossier est loin d’être définitivement réglé. Entre indemnités contestées, clause contractuelle et risque de procédure, l’OM pourrait encore devoir gérer un sérieux bras de fer avec son désormais ex-coach.

L’OM a choisi de passer en force

Depuis plusieurs semaines, l’avenir d’Habib Beye ne faisait plus beaucoup de doute. Fragilisé par les résultats, par la non-qualification en Ligue des Champions et par le contexte financier délicat du club, l’entraîneur franco-sénégalais était clairement sur la sellette.

Les dirigeants marseillais espéraient parvenir à une résiliation négociée afin de tourner la page rapidement et d’officialiser Bruno Genesio. Mais les discussions n’ont jamais réellement avancé. Habib Beye n’a pas accepté de faire une croix sur une partie importante de ce qui lui était dû pour sa dernière année de contrat.

Face à l’impasse, l’OM a finalement décidé de rompre unilatéralement son contrat. Une décision forte, prise dans l’urgence à quelques jours de la reprise, mais qui pourrait coûter cher au club provençal.

Habib Beye refuse d’abandonner ses indemnités

D’après Foot Mercato, l’OM s’est notamment appuyé sur une clause liée à l’absence de qualification en Ligue des Champions pour tenter de réduire les indemnités de départ de son entraîneur. Une disposition qui devait permettre au club de revoir à la baisse une partie de ses engagements financiers.

Mais le clan d’Habib Beye considère que cette clause ne peut plus s’appliquer dans le contexte actuel. L’ancien capitaine marseillais, qui envisageait encore de poursuivre son aventure sur le banc olympien, a donc refusé les compromis proposés.

Le ton est monté au fil des jours et aucune solution à l’amiable n’a été trouvée. L’OM a choisi de couper court, mais Habib Beye ne compte pas laisser passer cette décision sans réagir.

Les Prud’hommes en ligne de mire

Selon L’Équipe, les dirigeants marseillais assument le risque d’un possible passage devant les Prud’hommes. Le club voulait absolument débloquer la situation pour pouvoir lancer officiellement son nouveau cycle avec Bruno Genesio.

Le dossier judiciaire, s’il doit avoir lieu, sera traité plus tard. À Marseille, la priorité était de libérer le poste d’entraîneur et de permettre à la nouvelle direction sportive de travailler sans attendre.

Mais ce départ pourrait devenir un nouveau dossier sensible pour l’OM. Déjà sous pression sur le plan économique après ses passages devant la DNCG et l’UEFA, le club devra peut-être assumer une indemnité conséquente si Habib Beye obtient gain de cause.

Bruno Genesio arrive, Lorenzi peut enfin avancer

Cette rupture permet désormais à l’OM d’accélérer sur l’arrivée de Bruno Genesio. L’ancien entraîneur de Rennes devrait pouvoir prendre les commandes de l’équipe dans les prochains jours, avec la mission de remettre Marseille sur de bons rails.

De son côté, Grégory Lorenzi va enfin pouvoir se concentrer pleinement sur le mercato. Le directeur sportif marseillais a besoin de clarifier rapidement l’effectif, même si les marges de manœuvre s’annoncent limitées cet été.

L’OM a donc réglé son problème immédiat sur le banc. Mais avec Habib Beye, l’histoire pourrait bien se prolonger encore plusieurs mois loin des terrains.