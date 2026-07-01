OM : Lorenzi se frotte les mains, 5 M€ viennent de tomber aujourd’hui !

Le dossier Mason Greenwood pourrait prendre une tournure encore plus favorable pour l’Olympique de Marseille. Alors que l’AS Roma pousse pour attirer l’attaquant anglais, une donnée importante est entrée en jeu ce 1er juillet : sa clause libératoire aurait désormais augmenté de 5 millions d’euros.
Selon les informations de Nicolo Schira, la Roma se montre confiante pour trouver un accord avec l’OM. Le joueur aurait déjà validé les contours d’un contrat jusqu’en 2031, avec un salaire estimé à 5 millions d’euros par saison, assorti de bonus.
La Roma avance, Greenwood aurait donné son accord
Le club italien aurait clairement accéléré ces dernières semaines. Mason Greenwood souhaiterait rejoindre la Roma et aurait déjà trouvé un accord sur ses conditions personnelles avec les dirigeants romains.
Reste désormais le plus gros morceau : convaincre l’OM. Jusqu’ici, Marseille réclamait un package global de 55 millions d’euros pour ouvrir la porte à son départ. Des discussions sont toujours en cours entre les deux clubs.
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La clause grimpe à 60 M€
Mais depuis ce 1er juillet, le rapport de force pourrait avoir changé. La clause libératoire de Mason Greenwood serait passée de 55 à 60 millions d’euros, soit 5 millions supplémentaires.
Une évolution qui tombe au meilleur moment pour Grégory Lorenzi et la direction marseillaise. Si la Roma veut absolument boucler l’opération, elle devra désormais se rapprocher du nouveau montant fixé pour espérer arracher l’accord de l’OM.
Marseille en position de force
Avec un joueur encore très courtisé et une Roma déjà séduite par le projet, l’OM dispose d’arguments solides dans les négociations. Le club phocéen n’a aucune urgence à brader son attaquant et pourrait désormais réclamer le prix fort.
La balle est donc dans le camp romain. Greenwood semble prêt à partir, mais à Marseille, son départ ne se fera pas à n’importe quel prix.