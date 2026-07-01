À LA UNE DU 1 JUIL 2026
[12:00]Revue de presse Coupe du Monde 2026 : La France effraie le monde, Messi fait encore parler de lui…
[11:47]OM : Bruno Genesio signe et dévoile pourquoi il a choisi Marseille !
[11:40]OM : Lorenzi se frotte les mains, 5 M€ viennent de tomber aujourd’hui !
[11:20]ASSE : les premières tenues 2026-2027 déjà dévoilées !
[11:00]ASSE : Huss Fahmy déjà au centre des grandes manœuvres du mercato
[10:40]PSG : Arsenal passe à l’action pour Bradley Barcola
[10:20]ASSE : Ian Cathro perd déjà cinq joueurs, le mercato s’emballe
[10:00]RC Lens Mercato : Hervé Koffi loin de l’OM, de l’ASSE et de la L1 ?
[09:30]OM : le bras de fer avec Habib Beye ne fait que commencer
[09:00]FC Nantes Mercato : les Kita poussés à prendre une solution extrême avec Mostafa Mohamed 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Lorenzi se frotte les mains, 5 M€ viennent de tomber aujourd’hui !

Par Louis Chrestian - 1 Juil 2026, 11:40
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le dossier Mason Greenwood pourrait prendre une tournure encore plus favorable pour l’Olympique de Marseille. Alors que l’AS Roma pousse pour attirer l’attaquant anglais, une donnée importante est entrée en jeu ce 1er juillet : sa clause libératoire aurait désormais augmenté de 5 millions d’euros.

Selon les informations de Nicolo Schira, la Roma se montre confiante pour trouver un accord avec l’OM. Le joueur aurait déjà validé les contours d’un contrat jusqu’en 2031, avec un salaire estimé à 5 millions d’euros par saison, assorti de bonus.

La Roma avance, Greenwood aurait donné son accord

Le club italien aurait clairement accéléré ces dernières semaines. Mason Greenwood souhaiterait rejoindre la Roma et aurait déjà trouvé un accord sur ses conditions personnelles avec les dirigeants romains.

Reste désormais le plus gros morceau : convaincre l’OM. Jusqu’ici, Marseille réclamait un package global de 55 millions d’euros pour ouvrir la porte à son départ. Des discussions sont toujours en cours entre les deux clubs.

La clause grimpe à 60 M€

Mais depuis ce 1er juillet, le rapport de force pourrait avoir changé. La clause libératoire de Mason Greenwood serait passée de 55 à 60 millions d’euros, soit 5 millions supplémentaires.

Une évolution qui tombe au meilleur moment pour Grégory Lorenzi et la direction marseillaise. Si la Roma veut absolument boucler l’opération, elle devra désormais se rapprocher du nouveau montant fixé pour espérer arracher l’accord de l’OM.

Marseille en position de force

Avec un joueur encore très courtisé et une Roma déjà séduite par le projet, l’OM dispose d’arguments solides dans les négociations. Le club phocéen n’a aucune urgence à brader son attaquant et pourrait désormais réclamer le prix fort.

La balle est donc dans le camp romain. Greenwood semble prêt à partir, mais à Marseille, son départ ne se fera pas à n’importe quel prix.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot