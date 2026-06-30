OM : La somme folle demandée par Habib Beye pour partir de l’OM !

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le dossier Bruno Genesio continue de faire traîner l’OM. Alors que le club marseillais espère officialiser rapidement l’arrivée de son nouveau coach, un énorme obstacle reste à lever : Habib Beye.

Toujours sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien entraîneur du Stade Rennais ne compte pas faciliter son départ. Selon Foot365, il réclamerait entre 2,5 et 3 millions d’euros pour accepter de quitter Marseille.

Beye veut toucher l’intégralité de sa dernière année

Habib Beye ne ferait aucune concession dans les discussions avec l’OM. Le technicien souhaite obtenir le paiement complet de sa dernière année de contrat, estimée à environ 3 millions d’euros.

Une position ferme qui bloque pour l’instant toute résiliation. Marseille aimerait évidemment limiter la facture, mais le clan Beye estime avoir droit à cette somme compte tenu de son engagement jusqu’en 2027.

Le bras de fer est donc lancé entre les deux parties.

L’OM tente d’activer une clause pour faire baisser la note

Du côté marseillais, les dirigeants auraient tenté de s’appuyer sur une clause liée à la non-qualification en Ligue des champions.

Cette disposition permettrait de réduire le salaire prévu sur la seconde année de contrat, et donc de diminuer mécaniquement le montant de l’indemnité de rupture.

Mais Habib Beye pourrait contester cette clause et envisager de saisir les instances compétentes pour défendre ses intérêts. Une menace qui rend forcément les discussions encore plus sensibles.

Bruno Genesio toujours suspendu à ce dossier

Le vrai problème pour l’OM, c’est que Bruno Genesio ne peut pas être officiellement installé tant que le contrat de Beye n’est pas résilié.

Son staff est prêt, le nouveau cycle est préparé, mais l’annonce reste bloquée par ce différend financier. Chaque jour qui passe retarde un peu plus la mise en route du projet marseillais, alors que la reprise et le mercato approchent.

L’OM doit donc trouver rapidement un compromis. Car pour tourner la page Habib Beye et lancer l’ère Bruno Genesio, Marseille devra d’abord accepter de payer le prix.