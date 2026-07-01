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RC Lens : Toppmöller peut sauver un dossier très coûteux

Par Louis Chrestian - 1 Juil 2026, 12:20
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

De retour à La Gaillette Gervais-Martel après son prêt, Jeremy Agbonifo se retrouve à un tournant de son aventure au RC Lens. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ailier suédois de 20 ans devra rapidement convaincre Dino Toppmöller lors de la préparation estivale s’il veut espérer avoir une vraie carte à jouer chez les Sang et Or.

Un investissement encore difficile à rentabiliser

Recruté pour environ 7,5 millions d’euros, Jeremy Agbonifo n’a pas encore réussi à s’imposer durablement dans l’effectif lensois. Sa valeur marchande a logiquement reculé et le RC Lens aura du mal à récupérer sa mise sans remettre le joueur au premier plan.

Dans ce contexte, un départ définitif ne semble pas être la piste la plus évidente. Les dirigeants lensois savent qu’un transfert immédiat pourrait les obliger à accepter une importante moins-value, alors que le potentiel du Suédois reste réel.

Un nouveau prêt, mais pas à n’importe quelles conditions

L’option la plus crédible reste donc celle d’un nouveau prêt, idéalement accompagné d’une option d’achat. L’objectif serait clair : permettre à Agbonifo d’enchaîner les matchs, de retrouver de la confiance et de faire remonter sa cote sur le marché.

Mais ce scénario dépendra aussi du regard de Dino Toppmöller. Le nouveau coach lensois aura l’occasion de l’observer durant l’été et pourrait être tenté de lui offrir une chance, surtout dans un secteur offensif déjà fragilisé par plusieurs départs.

Toppmöller peut rebattre les cartes

Avec les mouvements attendus en attaque, Jeremy Agbonifo pourrait finalement profiter d’une fenêtre inattendue. S’il affiche de la personnalité, de la percussion et de la régularité pendant la préparation, il pourrait passer du statut de joueur à relancer à celui de solution offensive dans la rotation lensoise.

Son avenir reste donc ouvert. Un nouveau prêt paraît aujourd’hui la tendance la plus logique, mais une bonne préparation pourrait complètement changer la donne. Pour Agbonifo, l’été sera décisif : convaincre Toppmöller ou repartir pour mieux revenir.

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