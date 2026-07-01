OM : Le premier chantier de Genesio à l’OM est déjà terminé !

Bruno Genesio se rapproche plus que jamais de l’Olympique de Marseille. Alors que son arrivée doit lancer un nouveau cycle sur la Canebière, le futur entraîneur olympien ne viendra pas seul : son staff est déjà ficelé et plusieurs visages bien connus du technicien devraient prendre place à ses côtés.

L’OM veut rapidement donner une structure claire à son nouveau projet. Pour cela, Bruno Genesio devrait pouvoir s’appuyer sur un encadrement complet, mélangeant expérience, proximité et expertise dans des secteurs clés.

Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos, les deux adjoints de confiance

Pour l’accompagner au quotidien, Bruno Genesio devrait compter sur Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos comme adjoints.

Les deux hommes auront un rôle central dans la mise en place des principes de jeu et dans la gestion du groupe. L’idée est claire : permettre à Genesio d’arriver avec des relais déjà rodés et capables de transmettre rapidement ses méthodes aux joueurs.

Dans une période où l’OM veut repartir sur des bases fortes, ce choix d’un staff proche du futur coach apparaît comme un élément important.

Nicolas Dehon pour les gardiens

Le poste d’entraîneur des gardiens devrait être confié à Nicolas Dehon. Une arrivée qui pourrait compter, alors que Marseille doit aussi clarifier sa hiérarchie dans les cages et préparer une saison qui s’annonce très dense.

Dehon aura pour mission de travailler avec les gardiens olympiens, mais aussi de renforcer la cohérence entre le travail défensif collectif et la préparation spécifique des portiers.

Thomas Choinard, l’homme de la performance

Autre nom attendu dans les coulisses de l’OM : Thomas Choinard. Il devrait prendre le rôle de responsable performance.

Déjà connu de Bruno Genesio lors de leur passage commun au Stade Rennais, Choinard pourrait devenir l’un des hommes essentiels du nouveau dispositif marseillais. Préparation physique, récupération, prévention des blessures et suivi des joueurs : son secteur sera particulièrement scruté.

Avec une saison européenne à gérer, l’OM veut visiblement mettre l’accent sur la performance et la disponibilité de ses cadres.

Un nouveau cycle déjà bien structuré

L’arrivée de Bruno Genesio ne doit pas seulement se résumer à un changement d’entraîneur. À Marseille, c’est tout un nouvel encadrement qui se prépare à prendre place.

Avec Bréchet, Farbos, Dehon et Choinard, l’OM veut offrir à son futur coach un staff complet dès le départ. Reste désormais à finaliser les derniers détails administratifs pour que ce nouveau cycle puisse officiellement commencer.