À LA UNE DU 1 JUIL 2026
[09:00]FC Nantes Mercato : les Kita poussés à prendre une solution extrême avec Mostafa Mohamed 
[08:30]Pronostic Portugal – Croatie : la Seleção de Cristiano Ronaldo va-t-elle enfin lancer son Mondial ?
[08:00]PSG Mercato : une première recrue touche au but, un grand nom des Bleus dans ses valises ?
[07:00]OM : Le premier chantier de Genesio à l’OM est déjà terminé !
[06:30]Pronostic Espagne – Autriche : Yamal va-t-il envoyer la Roja en 8es ?
[06:00]ASSE Mercato : le couperet est tombé pour Moueffek 
[00:50]France – Suède (3-0) : les notes des Bleus, qualifiés avec brio en 8es ! 
[00:00]ASSE : Manon Stassin fait sensation dans son nouveau maillot très sexy
[23:40]FC Barcelone Mercato : Deco a bouclé un transfert de marque en L1 
[23:20]ASSE : Ian Cathro envoie un premier signal plein de détermination aux supporters !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Le premier chantier de Genesio à l’OM est déjà terminé !

Par Louis Chrestian - 1 Juil 2026, 07:00

Bruno Genesio se rapproche plus que jamais de l’Olympique de Marseille. Alors que son arrivée doit lancer un nouveau cycle sur la Canebière, le futur entraîneur olympien ne viendra pas seul : son staff est déjà ficelé et plusieurs visages bien connus du technicien devraient prendre place à ses côtés.

L’OM veut rapidement donner une structure claire à son nouveau projet. Pour cela, Bruno Genesio devrait pouvoir s’appuyer sur un encadrement complet, mélangeant expérience, proximité et expertise dans des secteurs clés.

Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos, les deux adjoints de confiance

Pour l’accompagner au quotidien, Bruno Genesio devrait compter sur Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos comme adjoints.

Les deux hommes auront un rôle central dans la mise en place des principes de jeu et dans la gestion du groupe. L’idée est claire : permettre à Genesio d’arriver avec des relais déjà rodés et capables de transmettre rapidement ses méthodes aux joueurs.

Dans une période où l’OM veut repartir sur des bases fortes, ce choix d’un staff proche du futur coach apparaît comme un élément important.

Nicolas Dehon pour les gardiens

Le poste d’entraîneur des gardiens devrait être confié à Nicolas Dehon. Une arrivée qui pourrait compter, alors que Marseille doit aussi clarifier sa hiérarchie dans les cages et préparer une saison qui s’annonce très dense.

Dehon aura pour mission de travailler avec les gardiens olympiens, mais aussi de renforcer la cohérence entre le travail défensif collectif et la préparation spécifique des portiers.

Thomas Choinard, l’homme de la performance

Autre nom attendu dans les coulisses de l’OM : Thomas Choinard. Il devrait prendre le rôle de responsable performance.

Déjà connu de Bruno Genesio lors de leur passage commun au Stade Rennais, Choinard pourrait devenir l’un des hommes essentiels du nouveau dispositif marseillais. Préparation physique, récupération, prévention des blessures et suivi des joueurs : son secteur sera particulièrement scruté.

Avec une saison européenne à gérer, l’OM veut visiblement mettre l’accent sur la performance et la disponibilité de ses cadres.

Un nouveau cycle déjà bien structuré

L’arrivée de Bruno Genesio ne doit pas seulement se résumer à un changement d’entraîneur. À Marseille, c’est tout un nouvel encadrement qui se prépare à prendre place.

Avec Bréchet, Farbos, Dehon et Choinard, l’OM veut offrir à son futur coach un staff complet dès le départ. Reste désormais à finaliser les derniers détails administratifs pour que ce nouveau cycle puisse officiellement commencer.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot