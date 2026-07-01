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FRANCE

PSG Mercato : une première recrue touche au but, un grand nom des Bleus dans ses valises ?

Par Bastien Aubert - 1 Juil 2026, 08:00
Khéphren Thuram (Juve)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le PSG est tout proche de boucler sa première recrue de l’été avant de miser sur un autre renfort surprise ?

Le mercato du PSG pourrait connaître une première accélération majeure. Selon Nicolo Schira, le transfert de Maghnes Akliouche est désormais dans sa phase finale. 

Akliouche première recrue estivale du PSG ?

L’ailier de l’AS Monaco aurait déjà trouvé un accord avec le PSG sur les bases d’un contrat courant jusqu’en 2031. Toujours d’après la même source, toutes les parties se montrent confiantes quant à une conclusion rapide de l’opération. Si le dossier se confirme, Akliouche deviendrait la première recrue estivale de Luis Enrique. 

Un renfort qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie du club parisien, tournée vers le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel capables de s’inscrire dans la durée. Mais le PSG ne compte pas s’arrêter là. Depuis plusieurs jours, la presse italienne annonce également un intérêt persistant pour Khéphren Thuram. La Gazzetta dello Sport confirme que le milieu de terrain de 25 ans figure toujours parmi les priorités parisiennes.

Khephrem Thuram en renfort surprise ?

Luis Enrique apprécierait particulièrement son profil et souhaiterait renforcer son entrejeu avec un joueur capable d’apporter puissance, volume de jeu et qualité technique. Pour convaincre son club de le laisser partir, le PSG devrait toutefois débourser entre 40 et 50 millions d’euros.

Une autre possibilité est également évoquée : une opération liée au dossier Randal Kolo Muani, que la Juventus souhaite toujours recruter. Un jeu de chaises musicales qui pourrait faciliter les discussions entre les différentes parties. Après avoir dominé la scène nationale et européenne, le PSG entend poursuivre sa montée en puissance avec un mercato ambitieux, mêlant jeunesse, talent et profondeur d’effectif.

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